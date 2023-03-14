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Як очистити ванну від застояного нальоту та іржі побутовими засобами

Марина Грамович

Як очистити ванну від застояного нальоту та іржі побутовими засобами

UAportal підготував кілька простих порад, які допоможуть швидко та ефективно очистити ванну. Знадобляться харчова сода, оцет та лимонний сік.

Порада 1

Почніть із чищення ванни харчовою содою. Змішайте одну чашку харчової соди з кількома краплями води, щоб вийшла паста. Занурте стару ганчірку в пасту і витріть нею іржу або наліт на поверхні ванни. За потреби використовуйте абразивну губку для складніших місць.

Метод можна використовувати для всіх видів поверхонь, таких як раковини, прилавки, плитка і т.д., коли немає необхідності в абразивних методах очищення.

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Порада 2

Щоб видалити стійкі сліди бруду або нальоту, наповніть цебро трьома чашками білого оцту та двома чашками гарячої води. Замочіть стару ганчірку у цьому розчині приблизно на 15 хвилин, а потім протріть нею ванну.

Порада 3

Вижміть трохи свіжого лимонного соку на поверхню ванни і протріть її старою ганчіркою, доки все не буде витерто. Після цього змийте теплою водою.

Третя порада можна використовувати на всіх видах поверхонь, щоб надати їм додатковий блиск і одночасно усунути будь-які неприємні запахи, спричинені скупченням бактерій через вологість.

Нагадаємо, раніше ми писали як легко очистити жир з кришки від сковороди, а також як швидко відмити плиту без зайвих зусиль.

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