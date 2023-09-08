Як визначити характер чоловіка за його подарунками: Топ-3 поради, щоб не помилитися в людині
Інколи люди приховують своє справжнє лице за десятками різних масок. Тому UAportal підготував 3 поради, які допоможуть розкрити характер чоловіка, за аналізом його подарунків.
Процес вибору подарунка
Подарунок, який віддзеркалює інтереси, цінності або потреби одержувача, показує, що чоловік є уважний та турботливий.
Якість подарунка
Високоякісний і добре підібраний подарунок демонструє увагу чоловіка до деталей і його бажання придбати вам щось цінне. До того ж це свідчить, що він цінує майстерність і пишається своєю роботою.
Наміри дарувальника
Подарунок, зроблений з непідробною турботою та щирістю, свідчить про людину, яка є емпатичною, співчутливою й уважною. З іншого боку, подарунок, зроблений з прихованих мотивів або без належної уваги, говорить про егоїстичну або нещиру натуру.
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