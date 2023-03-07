Як відкрити пляшку вина без штопора: три поради

UAportal підготував три поради щодо відкриття пляшки вина без штопора. Вони допоможуть насолодитися смачним напоєм без клопоту та проблем.

Порада 1

Використовуйте черевики як важіль для упору в стіну. Притисніть каблук до краю пляшки, потім сильно притисніть її ногою до стіни, тримаючись обома руками за шийку пляшки. Це має виштовхнути пробку настільки, що ви зможете витягти її рукою.

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Порада 2

Використовуйте ключі та інші металеві предмети. Покладіть по одному ключу або іншому металевому предмету по обидва боки від пробки (згори) і крутіть їх один від одного з різною швидкістю, доки пробка не вискочить.

Порада 3

Поверніть старий рушник навколо шийки пляшки і покладіть її на тверду поверхню, наприклад, бетон або дерево. Візьміть інший плоский предмет, наприклад ніж для олії або ложку, і покладіть його прямо на те місце, де пробка вставляється в шийку пляшки. Потім обережно постукайте по ній кілька разів чимось на зразок молотка, поки пробка не вийде настільки, що ви зможете безпечно витягнути її рукою.

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