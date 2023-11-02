Як відрізнити свіже м'ясо від поганого: корисні лайфхаки

UAportal підготував лайфхаки, які допоможуть визначити якість м'яса перед споживанням. За допомогою цих способів можна легко визначити, чи є м'ясо свіжим, чи зіпсованим.

Вода

Один з лайфхаків для визначення якості м'яса – це проведення водного тесту. Якщо м'ясо занурюється і опускається на дно, це означає, що воно свіже і безпечне для вживання. З іншого боку, якщо воно плаває або залишається на поверхні, це свідчить про те, що м'ясо, швидше за все, зіпсоване і його слід викинути.

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Запах

Ще одним ефективним методом оцінки якості м'яса є перевірка на запах. Свіже м'ясо повинно мати тонкий і приємний аромат. Однак, якщо м'ясо має кислий, аміачний або неприємний запах, це свідчить про те, що воно зіпсувалося, і його слід викинути.

Текстура

Перевірка текстури – це додатковий лайфхак, який може допомогти визначити якість м'яса. Хороше м'ясо повинно мати тверду і пружну текстуру на дотик. Якщо м'ясо здається кашоподібним або слизьким, це явна ознака того, що воно зіпсоване, і від його вживання слід утриматися.

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