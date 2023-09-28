Як пересаджувати кімнатні рослини: час і помилки, яких слід уникати
Пересадка квітів у горщиках – важливий крок у догляді за кімнатними рослинами. Дотримуючись правильних прийомів і уникаючи поширених помилок, можна забезпечити їм здоровий ріст і довголіття. У цій статті ми розповімо про кілька важливих порад про те, як ефективно пересаджувати домашні квіти.
Час і помилки, яких слід уникати
Час має вирішальне значення, коли мова йде про пересадку квітів. Уникайте пересадки взимку та восени, коли рослини перебувають у стані спокою або у стадії активного цвітіння. У період спокою їх краще не турбувати, в той час як під час цвітіння рослина потребує всієї енергії для росту. Крім того, утримайтеся від пересадки хворих або уражених шкідниками квітів, оскільки це може спричинити надмірний стрес і потенційно зашкодити рослині.
Період очікування і техніка пересадки
Після придбання нової квітки важливо дати їй прижитися в новому середовищі принаймні 15-20 днів, перш ніж розглядати питання про пересадку. Частота залежить від віку рослини: молоді рослини потребують щорічної пересадки, а дорослі – раз на два роки. Щоб визначити, чи потребує рослина пересадки, зверніть увагу на наступні ознаки:
- Швидке пересихання ґрунту і випрівання.
- Коріння займає весь простір горщика.
- Рослина піднімається над землею.
- Коріння стирчить з дренажних отворів.
Якщо помітите будь-яку з цих ознак, настав час пересадити вашу рослину. Весна – ідеальний сезон для пересадки, оскільки рослини прокидаються після зимового спокою і можуть краще переносити стрес.
Читайте також: Чотири кімнатні рослини, які усувають вологість
Процес пересадки
Процес пересадки кімнатних квітів відносно простий. Для цього дотримуйтесь наступних кроків:
- Обережно витягніть рослину зі старого горщика, намагаючись зберегти кореневу систему.
- Якщо на ґрунті є сліди плісняви або шкідників, акуратно струсіть його. В іншому випадку можна залишити землю недоторканою.
- Огляньте коріння і гострим ножем обріжте всі гнилі або пошкоджені частини. Засипте місця зрізів товченим деревним вугіллям, щоб запобігти зараженню.
- Помістіть рослину в новий горщик і тримайте її в вертикальному положенні, поки наповнюєте ємність свіжим ґрунтом.
Після пересадки бажано почекати 2-3 дні, перш ніж поливати рослину. Якщо рослина це переносить, можна злегка обприскати листя водою, щоб запобігти його обвисанню.
Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!