Як почистити штори, не знімаючи їх з карниза

Штори служать як багатофункціональним, так і декоративним елементом у будь-якому приміщенні. Під час генерального прибирання чищення та прання штор може здатися складним завданням. UAportal розповість про лайфхаки, які допоможуть почистити штори, не знімаючи їх з карнизів.

Для початку візьміть пилосос зі спеціальною насадкою для штор. Пройдіться нею по тканині, щоб видалити прихований пил та сміття, що осідають на шторах.

Потім приготуйте простий та ефективний мильний розчин, щоб почистити штори без зусиль. Ось що вам знадобиться:

- тепла вода,

- звичайне господарське мило.

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Почніть з того, що натріть мило на тертці в теплу воду. Помішуйте безперервно, поки мило не розчиниться, створюючи майже прозору рідину тільки з невеликою піною.

Візьміть губку і обережно нанесіть мильний розчин на штори. Зверніть увагу на особливо брудні ділянки та зосередьтеся на них. Видаліть залишки мила серветкою з мікрофібри або вологою ганчіркою, намагаючись не терти тканину інтенсивно, оскільки це може призвести до її пошкодження.

Якщо ви зіткнулися зі стійкими плямами на шторах, які не піддаються мильній воді, не турбуйтесь. На допомогу прийде засіб для миття посуду. Нанесіть невелику краплю на забруднену ділянку і злегка потріть вологою губкою. Обережно прополощіть штору, щоб видалити залишки миючого засобу.

Ті, у кого є відпарювач, можуть використовувати його для чищення штор. Тримайте відпарювач на відстані 15-20 см від тканини. Однак важливо відзначити, що відпарювачі не підходять для оксамиту, делікатних тканин або плісованих штор. Для інших типів цей спосіб дуже ефективний.

Нагадаємо, штори є не тільки елементом декору, але й функціональним виробом, який захищає вікна від сонячних променів і поглядів ззовні.

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