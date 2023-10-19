Як почистити праску в домашніх умовах: найкращі методи

Дізнайтеся про найкращі методи очищення та догляду за праскою. UAportal підготував детальну інструкцію, яка допоможе підтримувати праску у відмінному стані.

Чистіть підошву

Щоб очистити підошву праски, почніть з того, щоб від'єднати її від джерела живлення і переконайтеся, що вона повністю охолола. Потім змішайте невелику кількість господарського мила з теплою водою і занурте м'яку тканину в мильний розчин. Обережно потріть підошву, щоб видалити будь-які залишки накипу або плями.

Видаліть накип

Щоб прибрати мінеральні відкладення або накип з праски, наповніть резервуар водою та білим оцтом у рівних пропорціях. Увімкніть режим відпарювання і дайте прасці нагрітися. Після нагрівання піднесіть праску до раковини або миски і натисніть кнопку подачі пари, щоб випустити розчин оцту через паровідвідні отвори.

Прочистіть паровідвідні отвори

Якщо паровідвідні отвори праски засмітилися і не надають пару належним чином, можна скористатися шпилькою або голкою, щоб прочистити їх. Перед цим важливо переконатися, що праска відключена від мережі, а підошва прохолодна. Обережно вставте шпильку або голку в кожен отвір, щоб видалити сміття або наліт, які блокують подачу пари.

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Очищайте резервуар для води

Регулярне очищення резервуара для води у прасці важливе для запобігання утворенню мінеральних відкладень і розмноженню бактерій. Почніть з відключення праски від джерела живлення і переконайтеся, що вона охолола.

Вилийте залишки води з резервуара і промийте його чистою водою. Для видалення стійких плям або нальоту від жорсткої води можна приготувати суміш оцту і води, аби ефективно видалити їх.

Правильно зберігайте праску

Переконайтеся, що праска повністю охолола, перш ніж прибирати її на зберігання. Акуратно змотайте шнур і закріпіть його за допомогою стяжки або гумки, аби запобігти сплутуванню. Зберігайте праску у вертикальному положенні в сухому та захищеному від пилу місці.

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