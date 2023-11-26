Як підготуватися до співбесіди: ефективні поради

Підготовка до співбесіди вимагає ретельного планування та практики, щоб справити гарне враження на потенційних роботодавців. UAportal з'ясував найкращі методи та підходи, які допоможуть вам досягти гарного результату на співбесіді.

Вивчіть компанію

Перед тим, як йти на співбесіду, важливо вивчити компанію, до якої ви йдете на співбесіду. Це допоможе вам ознайомитися з її цінностями, місією та цілями.

Відпрацюйте типові запитання співбесіди

Підготовка до поширених запитань на співбесіді має вирішальне значення для того, щоб справити хороше враження. Потренуйтеся відповідати на запитання про свої сильні та слабкі сторони, попередній досвід і те, як ви справляєтеся зі складними ситуаціями.

Читайте також: П’ять причин негайно покинути співбесіду: ознаки токсичного керівництва

Одягайтеся відповідно до вимог професійного стилю

Перше враження має значення, тому важливо одягатися на співбесіду професійно. Вивчіть дрес-код компанії та оберіть вбрання, яке відповідає їхнім очікуванням.

Підготуйте запитання для інтерв'юера

Наприкінці співбесіди вам, швидше за все, дадуть можливість поставити запитання. Скористайтеся цим часом і підготуйте продумані запитання, які продемонструють вашу зацікавленість у посаді та компанії.

Практикуйтеся у володінні мовою тіла

Невербальне спілкування відіграє важливу роль під час співбесіди. Практикуйте мову тіла, підтримуючи зоровий контакт, сидячи прямо і використовуючи відповідні жести.

Нагадаємо, ми вже писали, як не провалити співбесіду.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!