Як підібрати ідеальну зачіску до своєї форми обличчя: поради для жінок

Як підібрати ідеальну зачіску до своєї форми обличчя для жінок

Чи готові змінити свій образ за допомогою зачіски, яка ідеально доповнює форму обличчя? UAportal підготував поради та рекомендації, які допоможуть підібрати найбільш вдалу зачіску, яка підкреслить вашу природну красу.

Ось кілька рекомендацій, на які варто звернути увагу:

Овальна форма обличчя

Якщо маєте овальну форму обличчя, вважайте, що вам пощастило! Цій універсальній формі підійде практично будь-яка зачіска. Від коротких стрижок під піксі до довгих хвилястих локонів, можна вільно експериментувати з різними стилями. Тільки переконайтеся, що уникаєте зачісок, які додають занадто багато об'єму на маківці, оскільки це може зробити обличчя довшим.

Кругла форма обличчя

Для тих, хто має круглу форму обличчя, мета – створити ілюзію довжини та гострих кутів. Обирайте зачіски, які додають висоти та об'єму на маківці, наприклад, багатошарові стрижки або високий хвіст. Уникайте каре до підборіддя, бо воно може зробити обличчя круглішим.

Квадратна форма обличчя

Якщо маєте квадратну форму обличчя з сильним підборіддям, ключовим моментом є пом'якшення рис. Обирайте зачіски, які додають м'якості та жіночності, наприклад, довгі шари або чубчик, зачесаний набік. Уникайте прямих стрижок, які можуть підкреслити квадратність обличчя.

Форма обличчя типу "серце"

Цей тип характеризується більш широким чолом і вузьким підборіддям. Щоб збалансувати риси, обирайте зачіски, які додають ширини нижній частині обличчя. Спробуйте каре до підборіддя, багатошарові стрижки або чубчик набік. Уникайте зачісок, які додають об'єму на маківці, оскільки це може зробити лоб ширшим.

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Діамантова форма обличчя

Обличчя ромбовидної форми мають вузький лоб і підборіддя, а вилиці ширші. Мета – пом'якшити кути і створити баланс. Обирайте зачіски з об'ємом з боків, наприклад, локони або хвилі. Уникайте зачісок, які додають об'єму вилицям, оскільки це може зробити обличчя ширшим.

Трикутна форма обличчя

Трикутні обличчя мають ширшу лінію підборіддя і вужчий лоб. Мета – збалансувати пропорції. Вибирайте зачіски, які додають об'єму і ширини в області чола, наприклад, асиметричний чубчик або каскад. Уникайте зачісок, які додають об'єму на лінії підборіддя, оскільки це може зробити обличчя ширшим.

Грушоподібна форма обличчя

Обличчя грушоподібної форми мають ширшу лінію щелепи і вужчий лоб. Мета – створити баланс і відвернути увагу від лінії підборіддя. Вибирайте зачіски, які додають об'єму і ширини верхній частині обличчя такі, як каскад або короткі стрижки з рваними краями.

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