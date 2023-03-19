Як правильно організувати зберігання кухонного приладдя: три поради

UAportal підготував три поради щодо зберігання кухонного приладдя. Вони допоможуть грамотно розпорядитись простором навіть невеликої кухні.

Порада 1

Використання вертикальних полиць

Вертикальні полиці – це ефективний спосіб максимально збільшити простір на кухні та одночасно створити організований вигляд. Вони дозволяють прибрати предмети зі стільниць і ящиків, звільняючи інші зони для приготування їжі або зберігання.

Цей тип полиць можна використовувати для зберігання банок, спецій, приправ або інших предметів, до яких потрібен швидкий доступ, але які не займають багато місця при вертикальному зберіганні. Крім того, використання вертикальних полиць допомагає створити відчуття порядку на кухні, оскільки всі предмети мають певні місця на полиці, а не розкидані по різних шафах або ящиках.

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Порада 2

Використання кошиків для організації кухонного приладдя

Кошики – ще один чудовий спосіб упорядкувати кухонне приладдя, зберігаючи їх доступними і не займаючи багато місця на столі або в шафах. Вони бувають різних розмірів, тому ви зможете знайти підходящу для будь-якого предмета, наприклад столового срібла або посуду для випічки.

Кошики меншого розміру можна використовувати для зберігання дрібних предметів, наприклад мірних ложок або пакетів з приправами. Кошики не тільки забезпечують акуратну організацію в будинку, але й надають кухні неповторного естетичного шарму, а натуральні матеріали, такі як плетені, додають текстуру в звичайні простори будинку.

Порада 3

Використання настінних гачків для підвішування предметів

Настінні гачки – ще один корисний інструмент для організації кухні, оскільки вони не займають місця на підлозі або стільниці, але забезпечують легкий доступ до них, коли це необхідно. Наприклад, можна повісити каструлі на настінні вішалки біля плити, замість того, щоб захаращувати ними шафи під нею, ускладнюючи швидкий доступ до необхідного під час приготування їжі.

Стратегічне розміщення гачків у ключових місцях у зоні приготування їжі, наприклад, вздовж стінок біля духових шаф, дозволяє великим приладам, таким як блендери, міксери тощо, залишатися у вертикальному положенні.

Більше того, ця стратегія забезпечує додаткові бонусні функції, такі як декоративна привабливість завдяки своїй простоті, надаючи кухням сучасного модного вигляду, підвищуючи загальну естетику.

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