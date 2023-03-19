Как правильно организовать хранение кухонных принадлежностей: три совета

UAportal подготовил три совета по хранению кухонных принадлежностей. Они помогут грамотно распорядиться пространством даже небольшой кухни.

Совет 1

Использование вертикальных полок

Вертикальные полки – это эффективный способ максимально увеличить пространство на кухне и одновременно создать организованный вид. Они позволяют убрать предметы со столешниц и из ящиков, освобождая другие зоны для приготовления пищи или хранения.

Этот тип полок можно использовать для хранения банок, специй, приправ или любых других предметов, к которым нужен быстрый доступ, но которые не занимают много места при вертикальном хранении. Кроме того, использование вертикальных полок помогает создать ощущение порядка на кухне, поскольку все предметы имеют определенные места на полке, а не беспорядочно разбросаны по разным шкафам или ящикам.

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Совет 2

Использование корзин для организации кухонных принадлежностей

Корзины – еще один отличный способ упорядочить кухонные принадлежности, сохраняя их доступными и не занимая много места на столе или в шкафах. Они бывают разных размеров, поэтому вы сможете найти подходящую для любого предмета, например, столового серебра или посуды для выпечки.

Корзины меньшего размера можно использовать для хранения мелких предметов, например, мерных ложек или пакетов с приправами. Корзины не только обеспечивают аккуратную организацию в доме, но и придают кухне неповторимый эстетический шарм, а натуральные материалы, такие как плетеные, добавляют текстуру в обычные пространства дома.

Совет 3

Использование настенных крючков для подвешивания предметов

Настенные крючки – еще один полезный инструмент для организации кухни, поскольку они не занимают места на полу или столешнице, но при этом обеспечивают легкий доступ к ним, когда это необходимо. Например, можно повесить кастрюли на настенные вешалки возле плиты, вместо того, чтобы загромождать ими шкафы под ней, затрудняя быстрый доступ к необходимому во время приготовления пищи.

Стратегическое размещение крючков в ключевых местах в зоне приготовления пищи, например, вдоль стен возле духовых шкафов, позволяет крупным приборам, таким как блендеры, миксеры и т.д., оставаться в вертикальном положении.

Более того, эта стратегия обеспечивает дополнительные бонусные функции, такие как декоративная привлекательность благодаря своей простоте, придавая кухням современный модный вид, повышая общую эстетику.

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