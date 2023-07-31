Як правильно доглядати за ногами: корисні порад, які допоможуть запобігти серйозним проблемам зі здоров'ям

Регулярний та правильний догляд за ногами сприятиме красивій поставі та міцному здоров’ю. Тому UAportal підготував сім корисних порад, які допоможуть запобігти серйозним проблемам зі стопами.

Правильна гігієна

Необхідно щодня мити ноги теплою водою з м'яким милом. Згодом важливо ретельно висушувати стопи, особливо між пальцями, щоб запобігти грибковим інфекціям.

Підстригайте нігті під прямим кутом та відмовтеся від занадто короткої довжини, аби не допустити їх вростання. До того ж не забувайте регулярно зволожувати шкіру ніг, щоб зберегти її м'якість і запобігти сухості та розтріскуванню.

Зручне взуття

Вибирайте взуття, яке забезпечує належну підтримку, амортизацію та достатній простір для вільного руху пальців ніг. Рекомендується уникати тривалого носіння туфель на високих підборах або тісного взуття, оскільки це може спричинити дискомфорт, мозолі та навіть довгострокові проблеми зі стопами. Окрім цього, носіть різне взуття, щоб дати ногам перепочинок і запобігти надмірному тиску на певні ділянки.

Регулярне відлущування шкіри

Регулярне відлущування шкіри ступнів зберігає їх гладкими та м'якими, а також – видаляє змертвілі клітини. Щоб покращити цей процес, можете використовувати пемзу або скраб для ніг.

Особливу увагу приділяйте ділянкам, що схильні до утворення мозолів. Зокрема, п'ятам та подушечкам пальців. Після відлущування, слід нанести зволожувальний крем, який запобігатиме утворенню огрубілої шкіри.

Масаж стоп

Масаж ніг не тільки створює приємні відчуття, а й покращує кровообіг та зняття напруги. Розминати та розтирати стопи можна руками або за допомогою масажера для ніг, приділяючи особливу увагу п'ятам. Для посилення ефекту масажу та додаткового харчування шкіри, можна використовувати ефірні олії чи лосьйони.

Регулярні фізичні вправи

Регулярні вправи для стоп допоможуть зміцнити м'язи та покращити гнучкість. Наприклад, розгинання пальців ніг, обертання гомілковостопного суглоба та захоплення пальцями невеликих предметів. Також для підтримки загального здоров'я ніг, можна зайнятися якимсь видом спорту, зокрема, ходьбою, бігом або плаванням.

Читайте також: Забудете про лупу та жирне волосся: названо найкращі ефірні олії для волосся

Захист стопи

При заняттях фізичними вправами чи прогулянках у громадських місцях, необхідно носити відповідне взуття, що забезпечує стійкість та захист.

Якщо ви відвідуєте громадські душові або басейни, то взувайте шльопанці, аби запобігти інфекціям, що викликаються грибками або бактеріями.

Звернення за професійною допомогою

Якщо людина відчуває постійний біль у стопі, дискомфорт або помічає будь-які відхилення від норми, необхідно звернутися за допомогою до фахівця. Лікар-ортопед може діагностувати та призначити лікування різних захворювань, забезпечивши людині необхідний догляд та рекомендації відповідно до її конкретних потреб.

Нагадаємо, ми розповідали про стародавні рецепти краси. Японські жінки досі їх практикують, адже вони дозволяють виглядати молодше свого віку завдяки особливій увазі до догляду за шкірою і волоссям.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!