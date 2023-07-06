Як правильно доглядати за фарбованим волоссям: збережіть колір максимально довго

UAportal підготував список порад щодо догляду за фарбованим волоссям, покликаних допомогти людям зберегти яскраві та здорові локони. Забарвлене волосся вимагає особливої уваги, щоб забезпечити їх довговічність і життєву силу.

Використовуйте безпечні для кольору шампунь та кондиціонер

Забарвлене волосся більш схильне до потьмяніння, тому дуже важливо використовувати шампунь і кондиціонер, спеціально розроблені для фарбованого волосся. Ці засоби розроблені для дбайливого догляду, зберігають яскравість кольору та забезпечують необхідне зволоження.

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Шукайте варіанти без сульфатів, збагачені такими інгредієнтами, як арганова олія або кератин, які допомагають живити та захищати структуру волосся. Включення цих продуктів у ваш догляд за волоссям допоможе зберегти яскравість кольору та запобігти передчасному вицвітанню.

Нанесіть безпечний для кольору шампунь на вологе волосся, м'яко вмасажуйте його в шкіру голови та по всій довжині волосся. Ретельно змийте та нанесіть відповідний кондиціонер.

Залиште засіб на кілька хвилин перед змиванням, щоб живильні компоненти проникли у волосся. Цей простий крок допоможе зберегти яскравість кольору фарбованого волосся і надати їм блиск.

Захищайте волосся від впливу термостайлінгових інструментів

Теплові прилади для укладання, такі як випрямлячі, щипці для завивки та фени, можуть завдати шкоди фарбованому волоссю. Висока температура може позбавити ваші локони вологи та прискорити потьмарення кольору.

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Щоб захистити фарбоване волосся, необхідно мінімізувати вплив тепла та використовувати термозахисні засоби. Нанесіть термозахисний спрей або сироватку на волосся перед використанням будь-яких інструментів для укладання, щоб створити бар'єр, що захищає волосся від надмірного нагрівання. Крім того, по можливості вибирайте нижчі температури і регулярно робіть перерви у укладанні, щоб зберегти здоров'я та колір волосся.

Перед використанням приладів для термоукладання рівномірно розпорошіть термозахисний спрей на вологе або сухе волосся. Розчешіть волосся, щоб рівномірно розподілити засіб, приділяючи особливу увагу середині довжини та кінчикам.

Дайте спрею висохнути, перш ніж приступати до створення бажаної зачіски. Дотримуючись цих запобіжних заходів, ви зможете насолоджуватися укладанням волосся, не порушуючи їх колір і цілісність.

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Обмежте перебування на сонці та використовуйте засоби захисту від ультрафіолетового випромінювання

Вплив сонця може призвести до знебарвлення та пошкодження фарбованого волосся, так само, як воно впливає на нашу шкіру. Щоб захистити фарбоване волосся від шкідливого впливу ультрафіолетових променів, при тривалому перебування на сонці надягайте капелюх або косинку.

Крім того, ви можете використовувати засоби для волосся з вбудованим УФ-захистом, щоб захистити волосся від пошкодження сонячним промінням. Ці засоби діють як бар'єр проти УФ-променів, не дозволяючи їм проникати в структуру волосся та викликати потьмяніння кольору.

Нанесіть невелику кількість засобу для волосся з УФ-захистом, наприклад спрею або крему, на руки і рівномірно розподіліть його по волоссю. Приділіть особливу увагу відкритим ділянкам, таким як лінія росту волосся та проділ.

Якщо ви носите шапку або шарф, переконайтеся, що воно повністю закриває ваше волосся для максимального захисту. Включивши захист від ультрафіолету у свій догляд за волоссям, ви зможете насолоджуватися відпочинком на природі, не турбуючись про вплив сонця на ваше фарбоване волосся.

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