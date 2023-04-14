Як правильно доглядати за ротовою порожниною

Піклуючись про ротову порожнину, можна поліпшити загальний стан здоров'я та заощадити час, гроші та зусилля в довгостроковій перспективі. UAportal підготував список з трьох порад щодо догляду за ротовою порожниною, які допоможуть зберегти її здоровою.

Чистіть зуби двічі на день

Чищення зубів – найважливіша умова підтримки гігієни ротової порожнини. Чистячи зуби двічі на день, можна запобігти карієсу, неприємному запаху з рота та захворюванням ясен. Щоб отримати максимальну користь від чищення зубів, важливо використати правильну техніку.

Тримайте щітку під кутом 45 градусів до зубів та чистіть зуби круговими рухами. Обов'язково чистіть усі поверхні зубів, включаючи передні, задні та жувальні поверхні. Почистіть також язик, щоб видалити бактерії та освіжити дихання.

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Важливо використовувати правильну зубну щітку. Шукайте щітку з м'якою щетиною, тому що жорстка щетина може пошкодити зуби та ясна. Змінюйте зубну щітку кожні 2-3 місяці або раніше, якщо щетина стала ламкою.

Щодня користуйтеся зубною ниткою

Зубна нитка видаляє частинки їжі та зубний наліт із проміжків між зубами, куди не може дістатися щітка. Це допомагає запобігти карієсу, захворюванням ясен і неприємному запаху з рота.

Щоб правильно користуватися зубною ниткою, відірвіть шматок нитки завдовжки близько 18 сантиметрів. Намотайте зубну нитку на вказівні пальці та обережно введіть її між зубами. Рухайте нитку вгору та вниз, слідуючи вигину кожного зуба. Обов'язково прочищайте зубною ниткою обидві сторони кожного зуба, включаючи задні корінні зуби.

Якщо вам важко користуватися зубною ниткою, спробуйте використати утримувач зубної нитки або міжзубну щітку. Ці пристосування полегшать чищення міжзубних проміжків та підтримання гарної гігієни порожнини рота.

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Регулярно відвідуйте стоматолога

Регулярні стоматологічні огляди є важливою частиною підтримки здоров'я ротової порожнини. Стоматолог може виявити та вилікувати проблему до того, як вона стане серйознішою. Він також може очистити ваші зуби більш ретельно, ніж у домашніх умовах, видаливши наліт та зубний камінь.

Під час огляду стоматолог обстежує зуби та ясна на наявність ознак карієсу, захворювань ясен та інших проблем зі здоров'ям ротової порожнини. Він також може зробити рентгенівський знімок, щоб перевірити наявність карієсу та інших проблем, які не видно неозброєним оком.

Рекомендується відвідувати стоматолога не рідше двох разів на рік для регулярного огляду та чищення зубів. Однак якщо в анамнезі є проблеми із зубами чи інші захворювання, стоматолог може рекомендувати більш часті візити.

Увага! Інформація у цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей та не призначена як медична рада чи рада зі здоров'я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим спеціалістом з питань, пов'язаних зі станом здоров'я.

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