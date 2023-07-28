Як правильно вибрати комфортне дитяче взуття: важливі поради, які зроблять ваші покупки вдалими

Через невміння батьків правильно підібрати взуття, дитині часом може бути дискомфортно його носити. UAportal підготував корисну статтю, яка допоможе вам придбати найкомфортніші речі для своєї малечі.

Правильно вимірюйте

Щоб правильно вибрати взуття, необхідно точно виміряти розмір стопи. Однак слід пам'ятати, що нога дитини швидко росте, тому потрібно регулярно стежити за змінами. При знятті мірок, слідкуйте за тим, щоб дитина стояла, спираючись усією вагою на обидві ноги. Окрім цього, дотримуйтеся ще таких правил:

Використовуйте вимірювальну стрічку або прилад для вимірювання стопи.

Для комфорту дитини, залиште трохи вільного простору в області носка (приблизно розмір ширини великого пальця).

Вимірюйте обидві ноги, адже одна кінцівка може бути трохи більшою за іншу.

Якщо ви правильно вимірюватимете взуття, то це знизить ймовірність виникнення дискомфорту й інших потенційних проблем зі стопою.

Тип взуття для певних умов

Для різних видів діяльності потрібні відмінні типи взуття.

Кросівки

Ідеально підходять для повсякденної діяльності, зокрема, бігу та занять спортом. Шукайте кросівки з гарною підтримкою та амортизацією склепіння стопи, щоб вам було максимально комфортно, а також щоб запобігти травмам.

Сандалі

Ідеально підходять для спекотної погоди та для повсякденних прогулянок. Вибирайте сандалі з ремінцями, які надійно фіксують стопу та забезпечують підтримку склепіння.

Туфлі

Для офіційних заходів обирайте туфлі, які добре сидять і не обмежують ваших рухів. Зверніть увагу на м'які устілки та достатній простір для стопи, щоб уникнути дискомфорту при тривалому носінні.

Матеріал має значення

Матеріал, з якого виготовлено взуття, може суттєво впливати на комфорт та повітропроникність.

Шкіра

Міцна та забезпечує хорошу підтримку. Взуття з натуральної шкіри дихає та згодом підлаштовується під форму стопи.

Тканина

Взуття з тканини є легким та повітропроникним, що робить їх чудовим варіантом для занять спортом та прогулянку в теплу погоду.

Гума

Забезпечує відмінне зчеплення та витримку, ідеально підходить для ігор просто неба в дощові дні.

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