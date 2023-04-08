русский
Рецепти

Як приготувати рулет зі свинини до великоднього столу

Анастасія Крищук

Як приготувати рулет зі свинини до великоднього столу

Господині вже ретельно продумують рецепти страв до великоднього столу. Пропонуємо вам приготувати м’ясний рулет, який безперечно стане окрасою святкового столу та порадує вас і ваших гостей.

М'ясний рулет із грибною начинкою

Для приготування вам знадобиться:

– 700 г м'ясного фаршу (свинина, яловичина),

– 300 г печериць,

– 1 цибулина,

– 1 яйце,

– 2 скибочки білого хліба,

– 2 зубки часнику,

– 2 ст. ложки вершкового масла,

– 2 ст. ложки олії,

– 3 ст. ложки панірувальних сухарів,

– мелений коріандр за смаком,

– чорний мелений перець за смаком,

– сіль за смаком.

Читайте також: Весняний салат "Табуле": рецепт.

Спосіб приготування:

  1. Дрібно наріжте цибулю та гриби. Підсмажте цибулю, потім шампіньйони до випаровування рідини (15 хв.).
  2. Хлібну м’якоть замочіть у воді на 10 хвилин. Відіжміть.
  3. Часник пропустіть через часникодавку.
  4. У м'ясний фарш додайте яйце, розмочений хліб, часник, спеції, сіль і вимісіть до однорідності.
  5. На столі розстеліть харчову плівку в 2-3 шари, присипте її панірувальними сухарями.
  6. Викладіть на плівку фарш, втрамбуйте його руками, зверху покладіть начинку і кілька шматочків вершкового масла.
  7. Згорніть рулет і защипніть його краї.
  8. Застеліть папером деко змастіть його маслом та присипте сухарями. Акуратно перенесіть на нього рулет і укладіть швом донизу.

       9.Відправте м'ясний рулет у розігріту до 200°С духовку і випікайте 1 годину.

      10. Рулет поріжте на порційні шматочки і подавайте.

Нагадаємо, UaPortal вже писав про те, як приготувати омлет з черемшою та томатами.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал!

Рецепти