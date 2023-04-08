Як приготувати рулет зі свинини до великоднього столу
Господині вже ретельно продумують рецепти страв до великоднього столу. Пропонуємо вам приготувати м’ясний рулет, який безперечно стане окрасою святкового столу та порадує вас і ваших гостей.
М'ясний рулет із грибною начинкою
Для приготування вам знадобиться:
– 700 г м'ясного фаршу (свинина, яловичина),
– 300 г печериць,
– 1 цибулина,
– 1 яйце,
– 2 скибочки білого хліба,
– 2 зубки часнику,
– 2 ст. ложки вершкового масла,
– 2 ст. ложки олії,
– 3 ст. ложки панірувальних сухарів,
– мелений коріандр за смаком,
– чорний мелений перець за смаком,
– сіль за смаком.
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Спосіб приготування:
- Дрібно наріжте цибулю та гриби. Підсмажте цибулю, потім шампіньйони до випаровування рідини (15 хв.).
- Хлібну м’якоть замочіть у воді на 10 хвилин. Відіжміть.
- Часник пропустіть через часникодавку.
- У м'ясний фарш додайте яйце, розмочений хліб, часник, спеції, сіль і вимісіть до однорідності.
- На столі розстеліть харчову плівку в 2-3 шари, присипте її панірувальними сухарями.
- Викладіть на плівку фарш, втрамбуйте його руками, зверху покладіть начинку і кілька шматочків вершкового масла.
- Згорніть рулет і защипніть його краї.
- Застеліть папером деко змастіть його маслом та присипте сухарями. Акуратно перенесіть на нього рулет і укладіть швом донизу.
9.Відправте м'ясний рулет у розігріту до 200°С духовку і випікайте 1 годину.
10. Рулет поріжте на порційні шматочки і подавайте.
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