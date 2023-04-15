Як прищепити звичку до читання: корисні методи

Читання – одна з тих звичок, які можуть вплинути на життя людини. UAportal підготував статтю про лайфхаків, які допоможуть прищепити звичку читати.

Плануйте час для читання

Один із найефективніших способів виробити звичку читати – це запланувати час для читання. Виберіть зручний час та зробіть його частиною порядку дня. Це може бути ранній ранок, перерва на обід або перед сном. Головне – знайти зручний час і дотримуватися його.

Також можна встановити мету читання на кожен день чи тиждень. Почніть з малого, наприклад, з 10-15 хвилин читання на день і поступово збільшуйте цей показник, коли вам стане комфортно. Ви можете використовувати програму для відстеження читання або простий блокнот, щоб стежити за прогресом.

Читайте також: 7 простих звичок, які допоможуть забути про безлад у домі

Вибирайте матеріали для читання правильно

Якщо книга не викликає інтересу, ви, швидше за все, відмовитеся від неї. Тому дуже важливо вибирати матеріали для читання, які відповідають вашим інтересам та уподобанням. Можна розпочати з вибору книг у улюбленому жанрі або на улюблену тему.

Якщо ви не знаєте, що почитати, можна переглянути огляди книг в інтернеті або попросити рекомендації у друзів та родичів. Ви також можете приєднатися до книжкових клубів або мережевих читацьких спільнот, щоб відкрити для себе нових авторів та жанри.

Ще один спосіб зробити читання приємнішим – змінювати тематику читання. Замість того, щоб постійно перечитувати романи, ви можете спробувати ознайомитися з короткими оповіданнями, поезією чи художньою літературою. Різноманітність допоможе зберегти інтерес та мотивацію.

Читайте також: Засіб, який зробить так, щоб удома завжди пахло свіжістю

Створіть середовище для читання

Створення середовища для читання може допомогти вам увійти до звички читати. Виділіть для читання зручне та тихе місце, наприклад, затишний куточок у будинку чи лавку у парку. Переконайтеся, що освітлення є достатнім, а температура комфортна.

Ви також можете позбутися відволікаючих факторів, вимкнувши телефон або комп'ютер. Якщо ви віддаєте перевагу слуханню музики під час читання, вибирайте інструментальну музику або заспокійливі звуки, які не відволікатимуть.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як швидко навести лад у всій квартирі, коли гості вже "на порозі".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал !