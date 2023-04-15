Как привить привычку к чтению: полезные методы

Чтение – одна из тех привычек, которые могут оказать значительное влияние на жизнь человека. UAportal подготовил статью о лайфхаках, которые помогут привить привычку читать.

Планируйте время для чтения

Один из самых эффективных способов выработать привычку читать – это запланировать время для чтения. Выберите удобное время и сделайте его частью распорядка дня. Это может быть раннее утро, перерыв на обед или перед сном. Главное – найти удобное время, и придерживаться его.

Также можно установить цель чтения на каждый день или неделю. Начните с малого, например, с 10-15 минут чтения в день, и постепенно увеличивайте этот показатель, когда вам станет комфортно. Вы можете использовать приложение для отслеживания чтения или простой блокнот, чтобы следить за прогрессом.

Видео дня

Читайте также: 7 простых привычек, которые помогут забыть о беспорядке в доме

Выбирайте материалы для чтения правильно

Если книга не вызывает интереса, вы, скорее всего, откажетесь от нее. Поэтому очень важно выбирать материалы для чтения, которые соответствуют вашим интересам и предпочтениям. Можно начать с выбора книг в любимом жанре или на любимую тему.

Если вы не знаете, что почитать, можно просмотреть обзоры книг в интернете или попросить рекомендации у друзей и родственников. Вы также можете присоединиться к книжным клубам или сетевым читательским сообществам, чтобы открыть для себя новых авторов и жанры.

Еще один способ сделать чтение более приятным – менять тематику чтения. Вместо того чтобы постоянно перечитывать романы, вы можете попробовать ознакомиться с короткими рассказами, поэзией или художественной литературой. Разнообразие поможет сохранить интерес и мотивацию.

Читайте также: Средство, которое сделает так, чтобы дома всегда пахло свежестью

Создайте среду для чтения

Создание среды для чтения может помочь вам войти в привычку читать. Выделите для чтения удобное и тихое место, например, уютный уголок в доме или скамейку в парке. Убедитесь, что освещение достаточное, а температура комфортная.

Вы также можете избавиться от отвлекающих факторов, выключив телефон или компьютер. Если вы предпочитаете слушать музыку во время чтения, выбирайте инструментальную музыку или успокаивающие звуки, которые не будут отвлекать.

Напомним, ранее мы писали о том, как быстро навести порядок во всей квартире, когда гости уже "на пороге".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!