Як притягнути великі гроші до себе в дім: символи достатку

Залучення багатства і достатку – це бажання, яке поділяють багато людей. Однак для декого досягнення значного фінансового успіху залишається складним завданням.

Щоб розгадати секрет процвітання, важливо розуміти, що гроші володіють унікальною енергією, яка здатна впливати на наше життя. На думку експертів з мистецтва фен-шуй, існують певні предмети, які здатні привернути енергію багатства і процвітання в наші домівки.

Акваріум з рибками

У стародавній китайській культурі риби здавна вважалися символами достатку. Придбайте акваріум з рибками і станьте свідком трансформації у вашому фінансовому становищі. Ретельний догляд за акваріумом, часта підміна води, додавання прикрас і підтримання його в чистоті вплине як на здоров'я рибок, так і на ваше фінансове благополуччя.

Принципи фен-шуй пропонують тримати в акваріумі 9 рибок, що складаються з 8 червоних рибок і однієї чорної. Вважається, що таке поєднання привертає матеріальне багатство і процвітання.

Жаба

У кожному будинку повинна бути хоча б одна фігурка жаби, бажано у вигляді скарбнички. Протягом всієї історії жаби асоціювалися з багатством. У філософії фен-шуй вважається, що присутність жаби може створити сприятливі грошові можливості.

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Червоний гаманець

Згідно з принципами фен-шуй, колір гаманця має велике значення для залучення грошей. Обирайте гаманець червоного кольору, оскільки він має потужну енергетику. Посильте його здатність притягувати багатство, додавши всередину щіпку кориці або краплю м'ятної олії.

Дуже важливо тримати в гаманці готівку, бажано в різних валютах. Крім того, часті перерахунки готівки сприяють постійному притоку грошей.

Картини

Вибір картин, на яких зображені фонтани, пишні дерева, красиві пейзажі та яскраві позитивні події, може позитивно вплинути на ваше фінансове становище. Ці художні репрезентації мають здатність притягувати багатство і покращувати ваш загальний добробут.

Фонтани

Часто можна помітити, що будинки мільйонерів прикрашають фонтани. Вони символізують достаток і чистоту ресурсів. Згідно з фен-шуй, встановлення фонтану у вашому будинку може стимулювати постійний потік грошей. Відтепер мініфонтани легко доступні в магазинах, що полегшує впровадження цієї практики у вашій оселі.

Дзвіночки

Музичні дзвіночки діють як потужні символи матеріального процвітання. Розмістіть металеві дзвіночки на північній і західній сторонах будинку, а дерев'яні – на південній і східній сторонах. Ці стратегічно розташовані дзвіночки допоможуть залучити багатство і достаток.

Дзеркала

Дзеркала мають більше значення, ніж просто предмети інтер'єру. Вони вважаються порталами в інший світ, що мають здатність впливати на багатство. Розміщення дзеркал має вирішальне значення, оскільки вони відображають зображення, що відображаються в них.

Щоб запросити гроші у свій дім, розташуйте дзеркало так, щоб у ньому відображалися красиві предмети. В ідеалі, нехай дзеркало відображає ще один символ багатства, наприклад, фонтани, квіти або картини.

Рослини

Ознайомтеся з концепцією "грошового" дерева, або, як його ще називають, товстянки. Ці рослини продемонстрували здатність примножувати добробут, щастя та удачу в домогосподарствах. Правильний догляд за рослинами, включаючи регулярний полив і витирання пилу, забезпечує їхнє благополуччя.

Важливо зазначити, що для фінансового покращення може знадобитися час, іноді місяці або навіть роки. Окрім "грошових" дерев, цитрусові, такі як лимон, апельсин і мандарин, а також фіалки теж можуть залучати гроші у ваш дім.

Нагадаємо, ми розповідали, що деякі предмети можуть притягувати удачу та благополуччя.

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