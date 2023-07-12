Як розгладити та рівномірно розподілити пух в куртці після прання: три перевірені поради

Найбільше ми не любимо прати верхній одяг, адже потім його тканина може деформуватися або скупчуватися. Здається, виправити це вже неможливо. Проте не хвилюйтеся! UAportal підготував ці корисні та ефективні поради, які допоможуть вам розгладити й рівномірно розподілити матеріал після прання.

Відпарюйте

Відпарювання – це один з найпростіших способів розгладити тканину. Повісьте куртку в добре провітрюваному приміщенні. Наприклад, у ванній кімнаті із зачиненими дверима та гарячою водою. Зачекайте, поки пара збереться в приміщенні, а потім обережно поплескайте руками по тканині, щоб допомогти рівномірно розподілити вологу. Відтак волокна розслабляться, що полегшить вам потім розгладження зморшок і грудочок.

Використовуйте сушарку для одягу

Сушарка для одягу може стати зручним інструментом, який допоможе розподілити тканину в куртці. Покладіть річ в сушарку разом з кількома чистими тенісними м'ячами або кульками для сушіння. Встановіть найнижчу температуру та недовго просушіть куртку. Рух кульок та м'яке тепло допоможуть розпушити тканину, а також – повернути їй початкову форму. Не забудьте перевірити інструкції з догляду за курткою, щоб переконатися, що її можна ставити в сушильну машину.

Розпушуйте вручну

Ручне розпушування найкраще підійде для курток з делікатних тканин або тих, які не можна піддавати тепловій обробці. Обережно струсіть річ, щоб розгладити всі грудки, а потім візьміть її за плечі. Легкими рухами опустіть куртку вниз, щоб тканина природним чином повернулася на місце. Повторіть цей процес кілька разів, зосереджуючись на ділянках, де найпомітніші злипання матеріалу. Відтак ви рівномірно розподілите тканину, не порушуючи цілісності куртки.

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