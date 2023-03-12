Як самостійно прочистити засмічену раковину: прості поради

Коли справа доходить до сантехнічних проблем, більшість людей швидше викличуть сантехніка, ніж спробують впоратися із проблемою самостійно. Але за наявності деяких порад і рекомендацій прочистити засмічену раковину насправді досить просто!

UAportal підготував три поради, які допоможуть самостійно прочистити раковину, що засмічена. Ось покрокове керівництво про те, як це можна зробити.

Порада 1

Використовуйте харчову соду та оцет. Змішайте пів чашки харчової соди з половиною чашки оцту в сливі і залиште на 20 хвилин, після чого промийте гарячою водою. Це допоможе розчинити будь-які скупчення в трубах.

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Порада 2

Використовуйте окріп. Закип'ятіть близько двох літрів води і повільно вилийте її в каналізацію, щоб вона встигла пройти трубами. Це допоможе зруйнувати будь-які засмічення, спричинені жиром чи мильним нальотом.

Порада 3

Використовуйте шнек чи сантехнічну змію. Шнек або сантехнічна змія – це інструмент, який використовується професіоналами для усунення засмічення у стоках та трубах. Якщо у вас немає під рукою такого інструменту, замість нього можна використати стару дротяну вішалку!

Просто зігніть кінець дроту у формі гачка і опустіть його в злив, доки не відчуєте опір. Це допоможе вибити сміття, яке може бути причиною засмічення.

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