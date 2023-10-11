Як зробити ламінування волосся в домашніх умовах: три найкращі рецепти

Відкриваємо секрети ламінування волосся вдома. UAportal підготував докладну інструкцію з проведення салонної процедури вдома.

Кокосова олія і яєчна маска

Кокосова олія – універсальний і поживний інгредієнт, який здатний творити чудеса з волоссям. У поєднанні з білками яєць ви отримаєте потужну маску для ламінування волосся, яка зробить локони блискучими та доглянутими.

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Щоб приготувати цю маску, вам знадобляться ці інгредієнти:

2 столові ложки кокосової олії.

1 яйце.

Приготування:

У мисці змішайте 2 столові ложки кокосової олії зі збитим яйцем до отримання однорідної суміші.

Нанесіть цю маску на волосся, починаючи від коренів і просуваючись до кінчиків.

Залиште на 30 хвилин, щоб поживні речовини проникли у волосся.

Ретельно змийте теплою водою та шампунем, як зазвичай.

Гель алое вера та медова сироватка

Алое вера відома своїми зволожуючими та загоюючими властивостями, а мед – природний зволожувач, який утримує вологу. Разом вони створюють потужну сироватку для волосся, яка здатна додати блиску та сяйва волоссю.

Ось що знадобиться для приготування цієї поживної сироватки:

2 столові ложки гелю алое вера.

1 столова ложка меду.

Приготування:

Змішайте гель алое вера та мед у ємності до однорідної консистенції.

Нанесіть сироватку на вологе волосся, приділяючи особливу увагу кінчикам.

Залиште на 15-20 хвилин.

Ретельно змийте прохолодною водою.

Маска для волосся з бананів та авокадо

Банани та авокадо багаті на вітаміни та корисні жири, які здатні оживити тьмяне та пошкоджене волосся. Ця маска – справжнє задоволення для ваших локонів, залишаючи їх м'якими, блискучими та ламінованими.

Ось що потрібно для приготування цієї живильної маски:

1 стиглий банан.

1 стиглий авокадо.

Приготування:

Розімніть банан і авокадо в посудині, до отримання однорідної пасти.

Рівномірно нанесіть суміш на волосся, покриваючи його від коренів до кінчиків.

Залиште маску на 30 хвилин.

Ретельно змийте теплою водою з шампунем, як зазвичай.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно сушити волосся.

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