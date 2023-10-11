Як зробити ламінування волосся в домашніх умовах: три найкращі рецепти
Відкриваємо секрети ламінування волосся вдома. UAportal підготував докладну інструкцію з проведення салонної процедури вдома.
Кокосова олія і яєчна маска
Кокосова олія – універсальний і поживний інгредієнт, який здатний творити чудеса з волоссям. У поєднанні з білками яєць ви отримаєте потужну маску для ламінування волосся, яка зробить локони блискучими та доглянутими.
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Щоб приготувати цю маску, вам знадобляться ці інгредієнти:
- 2 столові ложки кокосової олії.
- 1 яйце.
Приготування:
- У мисці змішайте 2 столові ложки кокосової олії зі збитим яйцем до отримання однорідної суміші.
- Нанесіть цю маску на волосся, починаючи від коренів і просуваючись до кінчиків.
- Залиште на 30 хвилин, щоб поживні речовини проникли у волосся.
- Ретельно змийте теплою водою та шампунем, як зазвичай.
Гель алое вера та медова сироватка
Алое вера відома своїми зволожуючими та загоюючими властивостями, а мед – природний зволожувач, який утримує вологу. Разом вони створюють потужну сироватку для волосся, яка здатна додати блиску та сяйва волоссю.
Ось що знадобиться для приготування цієї поживної сироватки:
- 2 столові ложки гелю алое вера.
- 1 столова ложка меду.
Приготування:
- Змішайте гель алое вера та мед у ємності до однорідної консистенції.
- Нанесіть сироватку на вологе волосся, приділяючи особливу увагу кінчикам.
- Залиште на 15-20 хвилин.
- Ретельно змийте прохолодною водою.
Маска для волосся з бананів та авокадо
Банани та авокадо багаті на вітаміни та корисні жири, які здатні оживити тьмяне та пошкоджене волосся. Ця маска – справжнє задоволення для ваших локонів, залишаючи їх м'якими, блискучими та ламінованими.
Ось що потрібно для приготування цієї живильної маски:
- 1 стиглий банан.
- 1 стиглий авокадо.
Приготування:
- Розімніть банан і авокадо в посудині, до отримання однорідної пасти.
- Рівномірно нанесіть суміш на волосся, покриваючи його від коренів до кінчиків.
- Залиште маску на 30 хвилин.
- Ретельно змийте теплою водою з шампунем, як зазвичай.
Нагадаємо, ми вже писали, як правильно сушити волосся.
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