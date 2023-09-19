Як зробити власний гель для прання: екологічна альтернатива магазинним засобам

UAportal підготував рекомендації, які допоможуть створити власний гель для прання, що відповідатиме усім потребам. Попрощайтеся з дорогими засобами і привітайте більш раціональний підхід до догляду за білизною. Ця економічна та екологічна альтернатива магазинним засобам зробить переворот у рутині прання.

Щоб зробити гель для прання в домашніх умовах, вам потрібно змішати у великій мисці:

1 склянку натертого мила;

1 склянку харчової соди;

1 склянку бораксу.

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Змішайте їх до утворення дрібного порошку. Додайте 10-15 крапель улюбленої ефірної олії для приємного аромату. Використовуйте 1-2 столові ложки гелю на одне завантаження білизни.

Створіть свій домашній гель для прання відповідно до ваших потреб. Обирайте мило без ароматизаторів і відмовтеся від ефірних олій, якщо маєте чутливу шкіру або алергію. Експериментуйте з різними сортами мила, щоб знайти найкращий варіант для себе. Кастильське мило або господарське мило можуть бути чудовими варіантами.

Посильте очищувальну здатність домашнього гелю для прання, додавши до рецепта чашку кисневого відбілювача. Кисневий відбілювач – це не хлорний засіб, який видаляє складні плями та відбілює речі. Змішайте його з іншими інгредієнтами і виконайте ті ж самі дії. Перед використанням кисневого відбілювача перевірте етикетку з догляду за тканиною.

Нагадаємо, ми вже писали, скільки прального порошку потрібно сипати в пральну машинку.

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