Як заощадити час на приготування їжі: п'ять простих рекомендацій

Прийоми мудрих господинь для економії часу на приготування їжі

UAportal підготував керівництво з хитрощів мудрої господині для приготування смачних страв нашвидкуруч. Ці методи покликані допомогти людям заощадити час на кухні, насолоджуючись ароматними та ситними стравами.

Незалежно від того, чи є людина зайнятою професіоналом або батьками, які об'єднують багато обов'язків, ці поради допоможуть вам приготувати смачну їжу без шкоди смаку та якості.

Плануйте заздалегідь

Приділяючи кілька хвилин щотижня плануванню страв, можна заощадити час та знизити стрес. Почніть із створення плану харчування на тиждень, враховуючи всі інгредієнти, які вже знаходяться під рукою.

Читайте також: Як легко відмити каструлю, що підгоріла: ефективний саморобний засіб

Потім складіть список продуктів, які потрібно придбати. Таким чином, можна уникнути поїздок до магазину в останню хвилину, а всі необхідні інгредієнти будуть готові, коли прийде час готувати.

Готуйтеся заздалегідь

Це включає нарізку овочів, маринування м'яса і попередній вимір інгредієнтів. Виконуючи ці завдання заздалегідь, можна заощадити значний час.

Наприклад, усі овочі для смаженого м'яса можна нарізати заздалегідь і зберігати в холодильнику до готовності. Таким чином, коли настане час готувати страву, інгредієнти можна швидко приготувати та подати на стіл.

Використовуйте техніку, що заощаджує час

Купівля таких приладів як мультиварка, пароварка або гриль можуть значно скоротити час приготування їжі. Наприклад, всі інгредієнти для тушкованого м'яса можна закинути в мультиварку вранці, і вже до обіду смачна страва буде готовою. Ці прилади дозволяють використовувати підхід "поставив та забув", звільняючи час, щоб зосередитися на інших завданнях.

Читайте також: Несподіваний лайфхак, який допоможе відмити сковороду, посмаживши на ній господарське мило

Заповніть комору продуктами

Важливо, щоб у коморі завжди були основні інгредієнти, такі як консервовані боби, макарони, рис, спеції та соуси. Таким чином, базові продукти завжди будуть під рукою, щоб приготувати їжу в найкоротший термін. Крім того, зберігаючи в морозильній камері запас заморожених овочів і білків, таких як курячі грудки або фарш яловичий, можна приготувати безліч різноманітних страв на швидку руку.

Готуйте їжу в одній ємності

Прикладами страв в одному горщику є рагу, паста та запіканки. Поєднання всіх інгредієнтів в одному посуді дозволяє максимально розкрити смак та спростити процес приготування.

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити засіб для очищення посуду, що пригорів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал !