Як видалити скалку за допомогою теплої води та харчової соди

Загнати скалку можна у найнесподіваніший спосіб, навіть просто провівши рукою по дерев'яному покриттю. Це боляче, неприємно, але небезпечно зараженням. UAportal підготував лайфхаки, які допоможуть безпечно і легко видалити скалку.

Порада 1

Використовуйте пінцет. Пінцетом можна вхопитися за скалку і обережно витягнути її, не пошкодивши шкіру. Перед використанням обов'язково простерилізуйте інструмент, зануривши на кілька хвилин спирт або окріп.

Порада 2

Додайте теплий компрес. Прикладання теплого компресу до хворого місця допомагає пом'якшити шкіру, щоб легше було витягти скалку, не завдаючи сильного болю чи дискомфорту. Як альтернативне рішення можна також використовувати гарячу воду, змішану з сіллю.

Порада 3

Змочіть руки у теплій воді. Занурення рук у теплу воду допоможе розпушити шкіру навколо скалки, щоб її було легко видалити, не пошкодивши шкіру. Перед тим, як спробувати витягнути скалку, переконайтеся, що ви очистили уражену ділянку від бруду або сміття.

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Порада 4

Використовуйте клейку стрічку. Наклеювання клейкої стрічки на уражену ділянку допоможе приклеїти дерев'яний фрагмент та легко витягнути його. Цей метод найкраще працює у поєднанні з іншими методами, такими як попереднє замочування рук у теплій воді.

Порада 5

Використовуйте пасту із харчової соди. Паста з харчової соди зазвичай використовується для видалення тріски, тому що її текстура створює тертя про дерев'яні фрагменти. Це допомагає витягти їх легше, ніж інші засоби.

Щоб зробити пасту з харчової соди, змішайте дві частини соди з однією частиною води до утворення густої пастоподібної консистенції. Нанесіть суміш безпосередньо на рану, залиште на 10 хвилин, а потім обережно зніміть.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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