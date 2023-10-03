Як прискорити проростання насіння: допоможе один розчин

Щоб виростити міцні й високоврожайні рослини з насіння, потрібно застосовувати правильні способи його обробки. UaPortal розглянув різні методи, які значно покращать проростання насіння та підвищать його імунітет.

Перекис водню

Цей звичайний домашній засіб не тільки прискорює ріст насіння, але й підвищує його імунітет проти хвороб. Щоб приготувати розчин, змішайте 100 мл перекису водню з 1 літром води. Замочіть насіння в цій суміші на 30 хвилин, щоб воно ввібрало корисні властивості. Після цього, перед посадкою, ретельно просушіть його біля батареї.

Марганець

Хоча марганець може бути недоступним у деяких регіонах, але він є чудовим природним антисептиком для обробки насіння. Розчиніть 3 грами цього порошку в склянці води. Насіння помідорів, гороху, квасолі, редиски та кукурудзи слід замочити в цій суміші на 45 хвилин, але перець, капусту та баклажани потрібно тримати в розчині лише 20 хвилин.

Сік алое

Сік алое чудово знезаражує насіння та стимулює його ріст. Для цього виберіть зрілий лист, якому не менше як 3 роки. Загорніть його в тканину й покладіть в холодильник на тиждень. Згодом вичавіть сік, віджавши листок через марлю у відповідну посудину. Замочіть насіння в цьому багатому на поживні речовини соку на 24 години перед посадкою.

Натуральний мед

Розчиніть чайну ложку меду в склянці теплої води, щоб утворився розчин. Занурте в нього необхідне насіння на добу, після чого ретельно промийте його та висушіть біля батареї.

Зола

Для приготування розчину, потрібно розчинити 2 столові ложки золи в 1 літрі води. Залиште суміш, щоб вона настоялася протягом 2-3 днів, а потім процідіть її через марлю. Замочіть насіння в цьому багатому на поживні речовини розчині на ніч, щоб воно ввібрало всі корисні елементи.

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