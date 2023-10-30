Як усунути неприємний запах з раковини: корисні поради

Поради, які допоможуть створити комфортну атмосферу на кухні

UAportal підготував поради стосовно усунення неприємного запаху з раковини. Дізнайтеся про ефективні поради, які допоможуть створити комфортну атмосферу на кухні.

Очищення сифона

Запобігайте неприємним запахам з раковини, регулярно прочищаючи сифон. Підставте під нього відро, щоб зібрати воду або сміття.

За допомогою гайкового ключа відкрутіть накидні гайки та вийміть сифон. Ретельно промийте його теплою мильною водою, потім сполосніть і встановіть на місце.

Цитрусові

Усуньте неприємні запахи з раковини, використовуючи природні властивості цитрусових. Наріжте лимони або апельсини скибочками і киньте їх у каналізацію.

Залийте гарячу воду, щоб освіжаючий цитрусовий аромат розповсюдився по каналізації, ефективно маскуючи неприємні запахи. Повторюйте цей процес періодично, щоб раковина завжди пахла свіжістю.

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Профілактика

Підтримуйте свіжість раковини, вживаючи профілактичних заходів. Не виливайте жир або олію в каналізацію, щоб запобігти засміченню.

Перед миттям очищайте посуд від залишків їжі та регулярно промивайте злив гарячою водою. Подумайте про використання кришки для зливу, щоб уловлювати сміття та запобігати засміченню і появі неприємних запахів.

Допомога професіоналів

Якщо неприємні запахи не зникають, незважаючи на профілактичні заходи, можливо, настав час звернутися до кваліфікованого сантехніка. Вони володіють необхідними знаннями та інструментами для усунення основних проблем, що спричиняють неприємні запахи з раковини.

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