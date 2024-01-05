Як обрати ідеальну породу собак для життя у квартирі

На що звертати увагу при виборі собаки для квартири

Пошук ідеальної породи собаки для життя у квартирі є дуже важливим. У цій статті UAportal підготував ключові фактори, які варто враховувати при виборі песика.

Розмір та рівень енергії

Маленькі породи, такі як йоркширські тер'єри або ши-тцу, краще адаптуються до життя у квартирі завдяки своїм компактним розмірам.

Породи з низьким рівнем линяння

Вибір породи, яка мало линяє, важливий для мешканців квартир через обмежений простір. Мова йде про такі породи, як пуделі або бішон фрізе.

Рівень шуму та темперамент

Проживання в безпосередній близькості від сусідів вимагає вибору породи, відомої своїм тихим і доброзичливим характером. Такі породи, як кавалер-кінг-чарльз-спанієль або бішон-фрізе, зазвичай тихіші та менш схильні до надмірного гавкоту.

Читайте також: Вчені назвали породи собак, які не зможуть вижити, якщо на Землі зникнуть люди

Дресирування і адаптивність

Такі породи, як лабрадор-ретривер або золотистий ретривер, є розумними і легше піддаються дресируванню. Також добре адаптуються до життя у квартирі такі породи, як французький бульдог або кавалер-кінг-чарльз-спанієль.

Вік і собаки-рятувальники

Цуценятам може знадобитися більше уваги і тренувань, тому старші собаки, особливо собаки-рятувальники, є чудовим варіантом. Ці собаки часто вже навчені і можуть мати темперамент, більш придатний для життя у квартирі.

Нагадаємо, експерти Американського хімічного товариства пояснили, чому собакам не можна їсти шоколад.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!