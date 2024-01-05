Как выбрать идеальную породу собак для жизни в квартире

Поиск идеальной породы собаки для жизни в квартире очень важен. В этой статье UAportal подготовил ключевые факторы, которые следует учитывать при выборе собачки.

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Размер и уровень энергии

Маленькие породы, такие как йоркширские терьеры или ши-тцу лучше адаптируются к жизни в квартире благодаря своим компактным размерам.

Породы с низким уровнем линьки

Выбор мало линяющей породы важен для жильцов квартир из-за ограниченного пространства. Речь идет о таких породах, как пудели или бишон-фризе.

Уровень шума и темперамент

Обитание в непосредственной близости от соседей требует выбора породы, известной своим тихим и дружелюбным характером. Такие породы, как кавалер-кинг-чарльз-спаниель или бишон-фризе, обычно тише и менее склонны к чрезмерному лаю.

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Дрессировка и адаптивность

Такие породы, как лабрадор-ретривер или золотистый ретривер, разумны и легче поддаются дрессировке. Также хорошо адаптируются к жизни в квартире такие породы как французский бульдог или кавалер-кинг-чарльз-спаниель.

Возраст и собаки-спасатели

Щенкам может понадобиться больше внимания и тренировок, поэтому старшие собаки, особенно собаки-спасатели, являются отличным вариантом. Эти собаки часто уже обучены и могут иметь темперамент, более подходящий для жизни в квартире.

Напомним, эксперты Американского химического общества объяснили, почему собакам нельзя есть шоколад.

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