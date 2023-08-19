Як виростити розсаду солодкого перцю: 7 важливих кроків, про які мало хто знає

Якщо ви вирішили виростити розсади солодкого перцю з насіння, то маєте знати, що цей процес потребуватиме належного догляду та уваги. UaPortal поділився 7 порадами, які допоможуть вам згодом насолоджуватися щедрим урожаєм на своєму городі.

Почніть вчасно висівати насіння

Щоб уникнути переростання розсади, висівайте насіння наприкінці лютого або на початку березня. Пам’ятайте, що ранні сорти слід починати висівати за 60 днів до посадки, а пізні – за 75 днів.

Підтримуйте правильну температуру

Насіння перцю найкраще проростає при температурі від +22 до +24 °C. Забезпечте тепле й затишне середовище для проростання й росту рослин.

Подбайте про достатнє освітлення

Поставте горщики з розсадою біля вікна, бажано, щоб воно виходило на південну сторону, щоб максимізувати природне освітлення. Окрім цього, ви можете використовувати додаткові джерела світла впродовж 12 годин, щоб перець краще зростав.

Підготуйте насіння до посадки

Перед посівом важливо продезінфікувати насіння й перевірити його. Можете, наприклад, використовувати хлоргексидин, зеленку або настій часнику, щоб захистити розсаду від хвороб і знищити патогенні мікроорганізми. Ви також можете перевірити насіння, попередньо замочивши його у вологій марлі та поставивши в тепле місце. Після того, як воно проросте, насіння готове до висадки.

Створіть стартову суміш

Хоча рекомендується використовувати комерційну посівну суміш для перцю, ви також можете створити власну. Змішайте в рівних частинах садову землю, компост, ґрунтову суміш і пісок. Обов'язково продезінфікуйте ґрунт, щоб знищити хвороботворні мікроорганізми, шкідників та їхні яйця. Це можна зробити за допомогою пропарювання, нагрівання або заморожування.

Обережно додавайте добрива

Як тільки у ваших саджанців з'являться перші листочки, потрібно забезпечити їх поживними речовинами. Використовуйте мультипоживне або біологічне добриво, що не містить хлору. Однак будьте обережні, щоб не перестаратися, адже це може призвести до надмірного росту. У цілому достатньо одного підживлення.

Пересадіть розсаду

Пересадіть розсаду в окремі контейнери, тому що це сприятиме зростанню бічних і додаткових коренів. До того ж ви зведете до мінімуму пошкодження коренів. Коли прийде час пересаджувати розсаду в ґрунт, переконайтеся, що в неї розвинулося від 8 до 10 листків. Це свідчить про їхню готовність до життя просто неба.

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