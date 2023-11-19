Як вивести плями іржі з одягу: прості лайфхаки

UAportal ділиться лайфхаками, які допоможуть легко позбутися плям іржі з одягу в домашніх умовах. Зокрема, ви можете скористатися народними методами.

Лимонний сік

Один з ефективних методів видалення іржі з одягу – це використання лимонного соку. Він містить натуральні кислоти, які допомагають розщеплювати плями іржі. Вичавіть свіжий лимонний сік безпосередньо на уражену ділянку одягу.

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Залиште приблизно на 15-20 хвилин, щоб він просочився і почав діяти. Після цього виперіть одяг, як зазвичай, і ви будете приємно здивовані зникненням плями іржі

Оцтовий розчин

Альтернативним та ефективним підходом до усунення плям іржі з одягу є використання розчину з оцтом. Приготуйте розчин, змішавши в мисці однакові порції білого оцту та води. Занурте одяг з плямами в цей розчин приблизно на 30 хвилин.

Обережно потріть уражену ділянку м'якою щіткою або губкою. Потім прополощіть у холодній воді та виперіть як зазвичай. Властивості оцту сприяють розчиненню іржі, роблячи ваш одяг чистим і доглянутим.

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