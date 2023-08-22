Як захистити троянди від шкідників: цінні поради та рекомендації від досвідчених садівників

Любителі троянд часто стикаються з прикрою картиною, коли улюблені квіти атакують різноманітні шкідники. Від попелиці, що перешкоджає росту бутонів, до білих комах, що вражають листя – ці проблеми можуть завдати шкоди здоров'ю та красі троянд.

UAportal надав цінні поради та рекомендації від досвідчених садівників щодо ефективної боротьби зі шкідниками троянд.

Попелиця

Має тенденцію швидко розмножуватися в суху і спекотну погоду, що робить кінець травня і початок червня критичним періодом для її вторгнення в сади. Ці крихітні комахи не лише деформують і знебарвлюють листя, але й залишають після себе липкий слід. Вони навіть утворюють "пояс" навколо бутонів, що свідчить про типове зараження. Висмоктуючи сік з рослин, попелиця послаблює їх і створює точки входу для грибкових захворювань. Тому дуже важливо вжити негайних заходів для знищення цих шкідників.

Існує кілька методів боротьби з комахами, які можна застосовувати залежно від уподобань і садових практик. Прихильники органічного землеробства можуть залучити до садів природних ворогів попелиці. Відомо, що сонечка, золотоочки та метелики, як на стадії личинки, так і на стадії дорослої особини, ефективно борються з попелицями. Якщо зараження незначне, видалення попелиць вручну в рукавичках також може бути рішенням.

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Іншим ефективним підходом є обробка уражених рослин мильним розчином. Просто розчиніть одну столову ложку мила без запаху в літрі води і обприскуйте троянди кілька днів поспіль. Крім того, можна приготувати відвар кропиви: закип'ятити кропиву, процідити через марлю і обприскувати троянди до тих пір, поки на уражених ділянках не зникне попелиця.

Трояндова цикадка

Ще один шкідник, який становить загрозу для троянд, – цикадка. Ці крихітні стрибучі комахи живляться соком рослин, внаслідок чого на листі з'являються білі плями. Уражені рослини можуть затримуватися в рості, а у важких випадках навіть скидати листя. На щастя, ті самі засоби, що застосовуються проти попелиць, ефективні і проти цикадок.

Дотримуючись цих рекомендованих методів боротьби, ви зможете ефективно боротися зі шкідниками та забезпечити здоров'я і красу своїх квітів.

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