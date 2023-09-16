Як захистити речі від молі: три лайфхаки

UAportal підготував три лайфхаки, як краще зберігати речі, аби їх не пошкодила міль. Ми розповімо, як можна захистити свої речі від шкідників.

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Ретельна чистота

Міль приваблює бруд і плями, тому видалення будь-яких слідів їжі або розлитої рідини допоможе відлякати її. Крім того, для зберігання речей краще користуватись герметичними контейнерами або вакуумними пакетами.

Речі слід зберігати в прохолодному, сухому місці. Міль процвітає у вологому середовищі, тож сухе місце для зберігання допоможе уникнути її появи.

Натуральні засоби

Міль відлякують певні запахи, такі як лаванда, кедр і гвоздика. Варто покласти пакетики з рослинами або кедрові брусочки в контейнери для зберігання, щоб запобігти появі молі.

Хімічні засоби

Як додатковий запобіжний захід, можна використати нафталін або пастки для молі. Ці засоби виділяють хімічні речовини, які відлякують міль і можуть допомогти захистити речі. Однак варто бути обережним при використанні нафталіну, оскільки він може бути токсичним при вдиханні.

Нагадаємо, раніше ми писали про 5 ефективних саморобних пасток, які допоможуть позбутися від молі вдома.

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