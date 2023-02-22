Якими будуть кохання та відносини знаків зодіаку цього тижня

UAportal підготував статтю про те, як становище планет цього тижня вплине на любов та відносини знаків зодіаку. Астрологи кажуть, що ми можемо очікувати змін, особливо коли йдеться про наші емоції, тому пристебніть ремені і приготуйтеся прочитати, що кажуть зірки.

Меркурій у Водолії

Меркурій зараз перебуває у Водолії, що може призвести до деякої плутанини у спілкуванні. Будьте уважні при спілкуванні з оточуючими і намагайтеся не робити поспішних висновків – приділіть час тому, щоб справді вислухати, перш ніж приймати будь-які рішення чи судження про чужу думку чи поведінку. Крім того, намагайтеся не думати занадто багато, тому що це може призвести до кролячої нори, повної непотрібного занепокоєння та стресу.

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Марс у Близнюках

Марс зараз знаходиться в Близнюках, що може пробудити в нас грайливіший бік. Це чудова можливість повеселитися та поекспериментувати у стосунках – сходити на побачення, спробувати нові заняття разом чи навіть просто залишитися вдома та подивитися фільм. Не бійтеся ризикувати та шукати різні способи самовираження.

Уран у Тельці

Уран зараз знаходиться в Тельці, що може змусити нас почуватися трохи більш імпульсивними, ніж зазвичай. Це чудова можливість ризикнути і зробити те, чого зазвичай ви не робите - наприклад, вирушити в пригоду або зробити крок, про який ви давно думали. Пам'ятайте, що іноді ризикувати – це нормально, і не забувайте залишатися насправді.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, що буде з кар'єрою у 2023 році у першої половини зодіаку від Овнів до Дів, і другої, від Терезів до Риб.

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