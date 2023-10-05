Якій людині не можна довіряти: ключові ознаки

Дізнайтеся, які ознаки свідчать про те, що людині не можна довіряти. У цій статті UAportal розглянув п'ять важливих порад, які допоможуть визначити, з якими людьми слід бути більш пильними.

Звертаючи увагу на невербальні сигнали, такі як мова тіла, і довіряючи своїй інтуїції, можна глибше зрозуміти справжні наміри людини.

Звертайте увагу на невідповідності

Намагаючись визначити, чи можна комусь довіряти, важливо звертати увагу на будь-які невідповідності в словах і діях людини. Якщо хтось часто говорить одне, а робить інше, це може бути ознакою того, що йому не можна довіряти. Довіра будується на відповідності, тому остерігайтеся людей, які демонструють різницю між тим, що вони говорять, і тим, що вони роблять.

Спостерігайте за мовою тіла

Невербальні сигнали часто можуть розкрити справжні наміри та почуття людини. Звертайте пильну увагу на мову тіла під час взаємодії. Ознаки дискомфорту, уникнення зорового контакту або метушливість можуть свідчити про те, що людина нечесна або щось приховує. Довіряйте своїм інстинктам і пам'ятайте про ці тонкі сигнали.

Прислухайтеся до своєї інтуїції

Інтуїція може бути потужним інструментом, коли справа доходить до оцінки надійності. Якщо щось не так або інтуїція підказує вам, що комусь не можна довіряти, важливо прислухатися до внутрішнього голосу. Наша підсвідомість часто вловлює тонкі сигнали, які свідомість може пропустити. Довіряйте своїй інтуїції і дійте з обережністю, якщо у вас є сумніви щодо чиєїсь надійності.

Читайте також: Як швидко розпізнати брехню: пʼять простих порад

Шукайте приклади зради

Якщо у когось є історія зради чужої довіри, цілком ймовірно, що він продовжуватиме робити це і в майбутньому. Зверніть увагу на будь-які приклади зради чи нечесності в минулих стосунках, чи взаємодіях. Хоча люди можуть змінюватися, важливо знати про будь-які "червоні прапорці".

Запитуйте думки інших людей

Іноді може бути корисно отримати відгук від інших людей, які взаємодіяли з людиною, про яку йде мова. Зверніться до спільних знайомих або колег і запитайте їхню чесну думку. Інші можуть мати уявлення або досвід, які допоможуть пролити світло на те, наскільки людина заслуговує на довіру. Однак важливо підходити до цього з обережністю і розглядати різні точки зору, перш ніж виносити судження.

Нагадаємо, ми розповідали, як розкрити справжню сутність співрозмовника.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!