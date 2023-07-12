Куди зникають шкарпетки з пральної машини та як цьому запобігти: три корисні поради від господинь

Куди зникають шкарпетки з пральної машини та як цьому запобігти

Чи пропадали коли-небудь ваші речі у пральній машинці? Це дуже комічні та водночас сумні історії, які можуть спантеличити та розчарувати нас. UAportal підготував корисні поради, як запобігти таємничому зникненню шкарпеток.

Використовуйте сітчастий мішок для білизни

Покладіть шкарпетки в мішок перед тим, як кинути їх у пральну машину. Сітчастий матеріал дозволятиме воді та мийному засобу циркулювати, при цьому одяг залишатиметься захищеним. Цей простий крок може значно зменшити ймовірність втрати ваших речей під час прання.

Закріпіть шкарпетки шпильками

Складіть шкарпетки в пару та скріпіть їх між собою за допомогою шпильки. Відтак вони залишаться з'єднаними протягом усього процесу прання та сушіння. Після всіх процесів очищення, ви отримаєте цілісну пари шкарпеток.

Обирайте мішки для сортування білизни

Такі мішки зазвичай мають кілька відділень, що дозволяє сортувати та прати шкарпетки окремо від іншого одягу. Зберігаючи їх у спеціально відведеному відділенні, ви мінімізуєте ймовірність того, що вони загубляться. Це зручний і організований підхід до прання, який економить ваш час і позбавить розчарувань.

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