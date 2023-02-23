Лайфхаки з оцтом, содою та перекисом водню допоможуть швидко забратися вдома

UAportal підготував три лайфхаки для прибирання, які допоможуть в ефективності, продуктивності та організації часу. Мова про використання оцту, соди та перекису водню.

Перший лайфхак передбачає використання оцту для миття вікон без розлучень та слідів. Спочатку змішайте 1 частину білого оцту з 4 частинами теплої води у пляшці з розпилювачем. Потім розпиліть суміш на вікно за допомогою ганчірки або паперового рушника і витріть бруд і кіптяву.

Для досягнення найкращих результатів після цього протріть вікно чистою ганчіркою, щоб видалити надлишки вологи. Цей метод зручний тим, що для його застосування потрібні основні побутові інгредієнти, а часу на це йде зовсім небагато.

Другий лайфхак – це ефективний спосіб видалення мильного нальоту із ванн та душових без застосування агресивних хімікатів. Змішайте в мисці рівні частини харчової соди та оцту до утворення пастоподібної консистенції.

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Нанесіть цю пасту безпосередньо на поверхню ванни або душу за допомогою губки або щітки, акуратно потріть протягом декількох хвилин, після чого змийте теплою водою. Цей метод хороший тим, що не вимагає ніяких спеціальних інструментів або засобів, крім тих, що більшість людей вже є в кухонній коморі.

Останній лайфхак – простий спосіб позбутися стійких плям на одязі. Налийте трохи перекису водню прямо на пляму і залиште на кілька хвилин, після чого випрати, як завжди, в холодній воді.

Перекис водню є ефективним засобом для видалення плям завдяки відбілюючим властивостям; проте завжди перевіряйте спочатку на непомітній ділянці, оскільки перекис водню може спричинити знебарвлення, якщо залишити його надовго!

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