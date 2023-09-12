Краще, ніж кава: три напої, з яких варто почати ранок

UAportal підготував перелік трьох напоїв, які ідеально підходять для початку ранку. Вони не тільки дають заряд бадьорості на весь день, але й приносять користь для здоров'я. Включення цих напоїв у свою щоденний раціон може підвищити заряд енергії та покращити загальне самопочуття.

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Зелений чай

Він багатий на антиоксиданти і містить помірну кількість кофеїну, що дає легкий заряд бадьорості, не створюючи неприємних відчуттів. Крім того, зелений чай має численні переваги для здоров'я, зокрема покращує роботу мозку, знижує вагу та зменшує ризик хронічних захворювань.

Лимонна вода

Початок дня зі склянки теплої лимонної води освіжає і бадьорить. Лимонна вода покращує травлення, підвищує водний баланс і підтримує імунну систему. Вона також містить велику кількість вітаміну С, який допомагає зміцнити організм і захистити його від багатьох захворювань.

Буряковий сік

Він містить такі важливі поживні речовини, як залізо, фолати та нітрати, і, як було доведено, покращує працездатність під час фізичних навантажень та прискорює кровообіг. Регулярне споживання може також допомогти знизити кров'яний тиск і покращити здоров'я серцево-судинної системи.

Нагадаємо, ми вже писали про способи використання чайної заварки.

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