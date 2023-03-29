Найкращі анімаційні фільми 2010-15 років зачарують глядачів
UAportal підготував список найцікавіших та захоплюючих мультфільмів періоду між 2010 та 2015 роками. Від щирих історій до епічних пригод – ці анімаційні фільми обов'язково зачарують і порадують глядачів різного віку.
Головоломка
Рейтинг IMDB: 8.1
Жанр: Анімація, Пригоди, Комедія
Країна: США; Тривалість: 95 хв; Рік: 2015
Продюсер: Джонас Рівера, Марк Нільсен
Після переїзду до нового міста 11-річна Райлі намагається пристосуватися до нового життя. Коли її емоції стикаються і борються за контроль, Радість і Печаль губляться у глибинах її свідомості. Щоб врятувати емоційне благополуччя Райлі, інші емоції повинні працювати разом, щоб повернути Радість та Сум у центр управління.
Лего. Фільм
Рейтинг IMDB: 7.7
Жанр: Анімація, Екшн, Пригоди
Країна: США, Данія, Австралія; Тривалість: 100 хв; Рік: 2014
Продюсер: Ден Лін, Рой Лі
Еммет – звичайний будівельник, який натикається на легендарну деталь із конструктора Lego. Переслідуваний Лордом Бізнесом та його армією роботів, Еммет об'єднується з групою майстрів-будівельників, щоб завадити Лорду Бізнесу знищити всесвіт Lego.
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Ральф проти інтернету
Рейтинг IMDB: 7.7
Жанр: Анімація, Пригоди, Комедія
Країна: США; Тривалість: 101 хв; Рік: 2012
Продюсер: Кларк Спенсер
Ральф втомився бути поганим хлопцем у своїй відеогрі та вирішив взяти справу у свої руки. Він вирушає в подорож, щоб довести, що він має все необхідне, щоб стати героєм, але його дії ненавмисно ставлять під загрозу весь ігровий зал.
Рапунцель заплутана історія
Рейтинг IMDB: 7.7
Жанр: Анімація, Пригоди, Комедія
Країна: США; Тривалість: 100 хв; Рік: 2010
Продюсер: Рой Конлі
Рапунцель провела все своє життя під замком у вежі, але мріє побачити зовнішній світ. Коли в неї нарешті з'являється можливість вийти звідти, вона зустрічає шахраї Флінна Райдера, і вони вирушають у захоплюючу пригоду, сповнену небезпек, хвилювань і романтики.
Як приручити дракона
Рейтинг IMDB: 8.1
Жанр: Анімація, екшн, пригоди
Країна: США; Тривалість: 98 хв; Рік: 2010
Продюсер: Бонні Арнольд
Іккінг – невдаха серед свого племені вікінгів, але коли він потоваришував із драконом на ім'я Беззубик, він виявляє, що дракони – не такі вже злі монстри, як його вчили. Водночас Ікінг та Беззубик мають боротися за порятунок свого села від небезпечного ворога та довести, що дракони та люди можуть співіснувати у світі.
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