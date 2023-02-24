Найкращі аніме-фільми, які варто подивитися прямо зараз

UAportal підготував відмінну добірку аніме-фільмів, з рейтингами IMDB від 8 до 9. Ось п'ять найкращих аніме-фільмів, які ви повинні подивитися прямо зараз:

1. Винесені примарами

Рейтинг IMDB: 8.6/10;

Жанр: Фентезі;

Країна: Японія;

Тривалість: 2год 5хв;

Рік: 2001;

Продюсер: Тошіо Судзукі.

Аніме-фільми часто захоплюють глядачів у сюрреалістичні подорожі до уявних світів, і цей фільм не є винятком. У ньому розповідається історія молодої дівчини, яка потрапляє в альтернативне царство духів, наповнене химерними істотами та містичним досвідом. Завдяки приголомшливим візуальним ефектам, захоплюючому саундтреку та зворушливій історії, Винесені примарами – це шедевр, який залишиться з глядачами надовго після його закінчення.

2. Мій сусід Тоторо

IMDB рейтинг: 8.2/10;

Жанр: Сімейний;

Країна: Японія;

Тривалість: 1год 26хв;

Рік: 1988;

Продюсер: Хаяо Міядзакі.

Мій сусід Тоторо – сімейний анімаційний фільм легендарного режисера Хаяо Міядзакі про двох сестер, які переїжджають у село, де виявляють дивних лісових парфумів, званих Тоторо, які живуть у лісі їхнього нового будинку. Фільм розповідає про те, як сестри дізнаються більше про нове оточення, а також досліджують свої почуття один до одного та до життя в цілому через захоплюючі розмови та чарівні пригоди за участю цих містичних істот.

3. Дівчинка, яка підкорила час

IMDB Rating: 8 / 10;

Жанр: Пригоди;

Країна: Японія;

Тривалість: 1год 34хв;

Рік: 2006;

Продюсер: Йошіакі Нішимура.

Дівчинка, яка підкорила час – це удостоєний нагороди пригодницький фільм режисера Мамору Хосоди, який розповідає про школярку Макото Конно, яка виявляє, що може подорожувати в часі. Це відбувається після того, як одного разу під час літніх канікул вона мало не потрапила під швидкісний поїзд, коли йшла додому зі школи зі своїми друзями Чіакі Мамія та Косуке Чуда. Незабаром Макото використовує свою нову здатність спробувати виправити всі помилки, які вона зробила, або просто змінити поточну ситуацію на краще. Втім, вона швидко дізнається, що за подорож у часі доводиться платити, коли розуміє, що вона може мати непередбачувані наслідки для оточуючих, а також для неї самої, якщо використовувати її необережно.

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4. Твоє ім'я

IMDB Rating: 8.4/10;

Жанр: Романтика, Фентезі;

Країна: Японія;

Тривалість: 1год 46хв;

Рік: 2016;

Виробник: Toho Animation.

Твоє ім'я – гучний романтичний фентезі-фільм режисера Макото Сінкая, в якому розповідається про старшокласників Міцуха Міямідзу, який живе в сільській місцевості Ітоморі, префектура Гіфу, і Такі Тачібана, який живе в Токіо. Одного разу вони таємничим чином починають періодично змінюватися тілами і можуть спілкуватися тільки через текстові повідомлення, відправлені з телефонів один одного, що призводить їх до різних подорожей, що переплітаються, коли вони шукають один одного через відстані в часі, сподіваючись зустрітися віч-на-віч, перш ніж їхній зв'язок зникне назавжди.

5. Вовчі діти Аме та Юкі (Wolf Children)

IMDB рейтинг: 8/10;

Жанр: фентезі, драма;

Країна: Японія;

Тривалість: 2год 11хв;

Рік: 2012;

Продюсер: Есіхіро Фурусава.

Фільм Вовчі діти Аме та Юкі розповідає про Хану, студентку коледжу, чиє життя перевертається з ніг на голову, коли вона зустрічає таємничого незнайомця на ім'я Ōkami. Вона шалено закохується, але пізніше дізнається, що він насправді людина-вовк, здатний перетворюватися на свою звірину форму, коли захоче. Через роки Хана виявляє, що вона одна виховує двох напівлюдей-напівволків, борючись не тільки за їхнє фінансове забезпечення, а й допомагаючи їм адаптуватися до життя серед людей. Напіввовки ростуть, навчаючись балансувати обидві сторони себе протягом всієї їх спільної подорожі як дует матері та дочки, проходячи через підлітковий вік разом, незважаючи на труднощі на цьому шляху.

Нагадаємо, якщо у фільмі потрібно виконання небезпечних елементів під час зйомок, замість акторів у кадрі з'являються каскадери. Однак деякі зірки відмовляються від послуг каскадерів, воліючи робити небезпечні трюки самостійно.

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