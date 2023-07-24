Найкращі бойовики останніх років: екшени, які змусить глядачів забути про свої щоденні турботи

Вибухові сцени, захопливі погоні та сцени бійок вміють тримати глядачів у напрузі впродовж всього перегляду фільмів. UAportal підготував список найкращих бойовиків, які змусять глядачів не відходити від екрана.

"Місія нездійсненна: Фолаут"

Рейтинг IMDb: 7.7

Жанр: Екшн, Пригоди, Трилер

Країна: США

Тривалість: 2год 27хв

Рік зробити: 2018

Головний продюсер: Крістофер МакКуоррі

Ітан Хант та його команда виконують місію щодо запобігання глобальній катастрофі, яка може виникнути через наслідки їхнього минулого. Коли все йде не за планом, вони змушені наввипередки виправляти свою помилку. Однак ЦРУ сумнівається в мотивах Ітана, який взяв на себе відповідальність, смертоносна група. Відтепер головний герой повинен діяти самостійно.

"Джон Уік 3"

Рейтинг IMDb: 7.4

Жанр: Екшн, Кримінал, Трилер

Країна: США

Тривалість: 2год 10хв

Рік: 2019

Головний: Чад Стахелські

Після того, як Джона Уіка було визнано винним у вбивстві і за нього було призначено нагороду в 14 мільйонів доларів, він змушений пробивати собі шлях з Нью-Йорка за допомогою союзників, яких зустрічає на своєму шляху. Воюючи з найнебезпечнішими вбивцями у світі, він повинен знайти спосіб очистити своє ім'я та врятувати власне життя.

"Шалений Макс: Дорога гніву"

Рейтинг IMDb: 8.1

Жанр: Екшн, Пригоди, Науково-фантастичний

Країна: Австралія

Тривалість: 2год

Рік: 2015

Головний продюсер: Джордж Міллер

У постапокаліптичному світі Макс Рокатанскі об'єднується з жінкою, на ім'я Фуріоса, щоб урятуватися від тиранічного правителя та знайти свою батьківщину, відому ще як "Зелене Місце". Пробираючись через пустелю, вони зіштовхуються з армією правителя та групою жінок, відомих як "Вуваліні".

"Рейд"

Рейтинг IMDb: 7.6

Жанр: Екшн, Кримінал, Трилер

Країна: Індонезія

Тривалість: 1год 41хв

Рік: 2011

Головний продюсер: Аріо Саганторо

Групу спецзагону відправлено на ліквідацію відомого наркобарона, який ховається у багатоповерховому житловому будинку. Пробираючись вгору по будівлі, вони зіштовхуються з його поплічниками в напружених сутичках.

"Тайлер Рейк: Операція з порятунку"

Рейтинг IMDB: 6.7/10

Жанр: Екшн/Тріллер

Країна: США

Тривалість: 1год 56хв

Рік: 2020

Головний продюсер: Джо Руссо, Ентоні Руссо

Тайлер Рейк (Кріс Хемсворт) – колишній військовий із трагічним минулим, якого наймають для порятунку викраденого сина міжнародного кримінального авторитету. Місія наводить його в Бангладеш, де йому доводиться орієнтуватися у небезпечному злочинному світі міста та протистояти безжальним ворогам.

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