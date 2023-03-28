Найкращі детективні фільми 2010-15 років поглинуть увагу глядачів

UAportal підготував добірку найкращих детективних фільмів, знятих у період з 2010 по 2015 рік. Вони неодмінно поглинуть увагу глядачів та не залишать нікого байдужим.

Дівчина з татуюванням дракона

Рейтинг IMDB 8.1

Жанр: Детектив

Країна: Швеція, США; Тривалість: 158 хвилин; Рік: 2011

Продюсер: Скотт Рудін

Фільм "Дівчина з татуюванням дракона" режисера Девіда Фінчера – це психологічний детектив, у якому журналіст та комп'ютерний хакер розслідують зникнення жінки 40 років тому. Фільм заснований на романі-бестселлері Стіг Ларссон.

Мікаель Блумквіст, журналіст, засуджений за наклеп, найнятий багатим промисловцем для розслідування зникнення його племінниці Харрієт Вангер. За допомогою Лісбет Саландер, молодого комп'ютерного хакера, Мікаель поринає у темне минуле родини Вангерів, розкриваючи зловісну змову, яка загрожує їхнім життям.

Зникла

Рейтинг IMDB 8.1

Жанр: Детектив

Країна: США; Тривалість: 149 хвилин; Рік: 2014

Продюсер: Різ Візерспун

Фільм "Зникла" режисера Девіда Фінчера, заснований на романі Гілліан Флінн – це психологічний детектив про зникнення жінки на ім'я Емі Данн. Коли Емі Данн пропадає на п'яту річницю весілля, вся увага звертається до її чоловіка Ніка. У міру розслідування кордону між правдою та брехнею, любов'ю та ненавистю стають все більш розмитими, змушуючи героїв та глядачів засумніватися у всьому, що вони думали, що знали.

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Полонянки

Рейтинг IMDB 8.1

Жанр: Детектив

Країна: США; Тривалість: 153 хвилини; Рік: 2013

Продюсер: Кіра Девіс

Коли дочка Келлера Довера пропадає у День подяки, він бере справу до рук, незважаючи на те, що детектив Локі, який веде розслідування, намагається знайти хоч якусь зачіпку. У міру того, як час іде, а розпач зростає, Келлер все більше виходить із себе, що призводить до шокуючої та незабутньої розв'язки.

Залізна хватка

Рейтинг IMDB 7,6

Жанр: Детектив

Країна: США; Тривалість: 110 хвилин; Рік: 2010

Продюсер: Ітан Коен, Джоел Коен, Скотт Рудін

"Залізна хватка" – це детективний фільм у стилі вестерн, що розповідає історію молодої дівчини, яка звертається за допомогою до маршала США, що міцно п'є, щоб вистежити вбивцю свого батька. Після вбивства її батька найманим робітником на ім'я Том Чейні, Метті Рос наймає маршала США Рустера Когберна, щоб він допоміг їй вистежити Чейні і зрадити його правосуддя.

Таємниця в їхніх очах

Рейтинг IMDB 8.2

Жанр: Детектив

Країна: Аргентина, Іспанія; Тривалість: 129 хвилин; Рік: 2009

Продюсер: Маріела Бесуєвський

Фільм "Таємниця в їхніх очах" режисера Хуана Хосе Кампанелли – це напружений та емоційно сильний детективний фільм, який досліджує теми кохання, втрати та спокути. Фільм отримав премію "Оскар" у номінації "Кращий фільм іноземною мовою" у 2010 році.

Після багатьох років роботи в аргентинській системі правосуддя відставний юрисконсульт Бенджамін Еспосіто вирішує написати роман про справу, яка переслідувала її протягом десятиліть. Справа стосується жорстокого зґвалтування та вбивства молодої жінки, а також подальшого розслідування та переслідування злочинця. У міру того як Бенджамін все глибше занурюється в цю справу і в життя людей, залучених до нього, він відкриває істини, що шокують, і знову знаходить нову мету.

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