Лучшие детективные фильмы 2010-15 годов поглотят внимание зрителей

UAportal подготовил подборку лучших детективных фильмов, снятых в период с 2010 по 2015 год. Они непременно поглотят внимание зрителей и не оставят никого равнодушным.

Девушка с татуировкой дракона

Рейтинг IMDB 8.1

Жанр: Детектив

Страна: Швеция, США; Длительность: 158 минут; Год: 2011

Продюсер: Скотт Рудин

Фильм "Девушка с татуировкой дракона" режиссера Дэвида Финчера – это психологический детектив, в котором журналист и компьютерный хакер расследуют исчезновение женщины 40 лет назад. Фильм основан на романе-бестселлере Стига Ларссона.

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Микаэль Блумквист, журналист, осужденный за клевету, нанят богатым промышленником для расследования исчезновения его племянницы Харриет Вангер. С помощью Лисбет Саландер, молодого компьютерного хакера, Микаэль погружается в темное прошлое семьи Вангеров, раскрывая зловещий заговор, который угрожает их жизням.

Исчезнувшая

Рейтинг IMDB 8.1

Жанр: Детектив

Страна: США; Длительность: 149 минут; Год: 2014

Продюсер: Риз Уизерспун

Фильм "Исчезнувшая" режиссера Дэвида Финчера, основанный на романе Гиллиан Флинн – это психологический детектив об исчезновении женщины по имени Эми Данн. Когда Эми Данн пропадает на пятую годовщину свадьбы, все внимание обращается на ее мужа Ника. По мере расследования границы между правдой и ложью, любовью и ненавистью становятся все более размытыми, заставляя героев и зрителей усомниться во всем, что они думали, что знали.

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Пленницы

Рейтинг IMDB 8.1

Жанр: Детектив

Страна: США; Длительность: 153 минуты; Год: 2013

Продюсер: Кира Дэвис

Когда дочь Келлера Довера пропадает в День благодарения, он берет дело в свои руки, несмотря на то, что детектив Локи, ведущий расследование, пытается найти хоть какую-то зацепку. По мере того, как время идет, а отчаяние растет, Келлер все больше выходит из себя, что приводит к шокирующей и незабываемой развязке.

Железная хватка

Рейтинг IMDB 7,6

Жанр: Детектив

Страна: США; Длительность: 110 минут; Год: 2010

Продюсер: Итан Коэн, Джоэл Коэн, Скотт Рудин

"Железная хватка" – это детективный фильм в стиле вестерн, рассказывающий историю молодой девушки, которая обращается за помощью к крепко пьющему маршалу США, чтобы выследить убийцу своего отца. После убийства ее отца наемным рабочим по имени Том Чейни, Мэтти Росс нанимает маршала США Рустера Когберна, чтобы он помог ей выследить Чейни и предать его правосудию.

Тайна в их глазах

Рейтинг IMDB 8.2

Жанр: Детектив

Страна: Аргентина, Испания; Длительность: 129 минут; Год: 2009

Продюсер: Мариэла Бесуевски

Фильм "Тайна в их глазах" режиссера Хуана Хосе Кампанеллы – это напряженный и эмоционально сильный детективный фильм, который исследует темы любви, потери и искупления. Фильм получил премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" в 2010 году.

После многих лет работы в аргентинской системе правосудия отставной юрисконсульт Бенджамин Эспосито решает написать роман о деле, которое преследовало его на протяжении десятилетий. Дело касается жестокого изнасилования и убийства молодой женщины, а также последующего расследования и преследования преступника. По мере того как Бенджамин все глубже погружается в это дело и в жизнь людей, вовлеченных в него, он открывает шокирующие истины и вновь обретает новую цель.

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