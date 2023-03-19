Найкращі документальні фільми останнього десятиліття: погляньте на світ іншими очима

UAportal підготував список найкращих документальних фільмів, випущених у період з 2010 по 2015 рік. Ці фільми отримали високі оцінки на IMDB та були відзначені за захоплюючі історії та творчий підхід до створення фільмів.

1. Вихід через сувенірну лавку (2010)

Рейтинг IMDB: 8,0 | Жанр: Документальний Країна: Велика Британія/США | Тривалість: 87 хвилин | Рік: 2010 | Продюсер: Бенксі

Цей фільм розповідає історію ексцентричного французького крамаря, який перетворюється на кінорежисера-аматора, намагаючись сфотографувати світ вуличного мистецтва. У фільмі представлені інтерв'ю з деякими з найвідоміших вуличних художників у світі, включаючи Бенксі.

2. Життя за один день (2011)

IMDB Рейтинг: 7,6 | Жанр: Документальний Країна: Велика Британія/США | Тривалість: 95 хв | Рік: 2011 | Продюсер: Рідлі Скотт

Цей документальний фільм є компіляцією кадрів, надісланих людьми з усього світу 24 липня 2010 року. У ньому відображені моменти повсякденного життя, від смішних до несамовитих, що дає глядачам унікальну можливість поглянути на життя на Землі протягом одного дня.

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3. У пошуках цукрової людини (2012)

Документальний фільм| Країна: Швеція/Велика Британія. Тривалість: 86 хвилин| Рік: 2012| Продюсер: Малік Бенджеллул.

Цей документальний фільм розповідає історію двох південноафриканських фанатів, які вирушають на пошуки того, що трапилося з їхнім улюбленим музикантом Сіксто Родрігесом, після того, як він зник з поля зору публіки кілька десятиліть тому. Їхні пошуки призводять до несподіваної подорожі, яка показує, як музика вплинула на покоління по всьому світу, а він про це навіть не підозрював.

4. Акт убивства (2013)

IMDB Рейтинг 8,2 | Жанр: Документальний фільм | Країна: Данія/Норвегія/ Велика Британія/Фінляндія/Індонезія| Тривалість: 115 хв | Рік: 2013| Продюсер: Джошуа Оппенгеймер

Цей суперечливий документальний фільм розповідає про колишніх лідерів індонезійських ескадронів смерті, які відтворюють свої реальні масові вбивства у різних кінематографічних стилях, таких як гангстерські фільми та мюзикли. Цей фільм шокує і змушує задуматися, оскільки ставить перед глядачами складні питання про мораль та справедливість.

5. Правда Сноудена (2014)

IMDB Рейтинг 8,1 | Жанр: Документальний фільм | Країна: Німеччина/США/Велика Британія/Бразилія| Тривалість: 114 хвилин| Рік: 2014| Продюсер: Лора Пойтрас

Цей документальний фільм, удостоєний премії "Оскар", розповідає про те, як Едвард Сноуден зливає секретну інформацію про урядові програми стеження журналістам Ґленну Грінвальду та Юену Макаскілу у Гонконгу у 2013 році. Він дає уявлення про мотиви Сноудена та показує, як його дії викликали глобальні дебати про права на приватне життя порівняно з питаннями національної безпеки.

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