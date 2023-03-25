Найкращі історичні фільми, випущені в 2010-15 роках: пориньте у пригоди

UAportal підготував найкращі історичні фільми, випущені в період з 2010 до 2015 року. Ці фільми підкорили глядачів у всьому світі, розповідаючи історії з минулого, які є актуальними й сьогодні.

Гра в імітацію

Рейтинг IMDB: 8,0; Жанр: Драма/Трилер; Країна: Велика Британія; Тривалість: 114 хв; Рік: 2014; Продюсер: Нора Гроссман, Ідо Островський, Тедді Шварцман.

Заснований на реальних подіях під час Другої світової війни фільм "Гра в імітацію" розповідає про математику Алана Т'юрінга, який намагається зламати код "Енігма" нацистської Німеччини за допомогою своєї команди криптографів. Бенедикт Камбербетч виконує роль Тьюринга у цій захоплюючій драмі, яка отримала номінацію на премію "Оскар" за найкращий фільм у 2015 році.

Джанго Звільнений

IMDB рейтинг: 8,4; Жанр: Вестерн/Драма; Країна: США; Тривалість: 165 хв.; Рік: 2012; Продюсер: Стейсі Шер, Реджінальд Хадлін.

Дія фільму "Джанго звільнений" відбувається у 1858 році, за часів американського рабства, і розповідає про спробу колишнього раба Джанго Фрімена врятувати свою дружину від безжального власника плантації Келвіна Кенді. Для цього потрібна допомога мисливця за головами доктора Кінга Шульца у виконанні Крістофа Вальца, який отримав за свою гру премію "Оскар". Цей вестерн, знятий режисером Квентіном Тарантіно з Джеймі Фоксом та Леонардо Ді Капріо у головних ролях, був номінований на п'ять премій "Оскар", у тому числі за найкращу картину у 2013 році.

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Гонка

IMDB Рейтинг 9,3; Жанр: Біографія/Спорт; Країна: Велика Британія; Тривалість: 123 хв; Рік: 2013; Продюсер: Ендрю Ітон, Пітер Морган.

Гонка – це історико-біографічний спортивний фільм про гонщиків Формули-1 Джеймса Ханта та Нікі Лауда, які беруть участь у гонках один проти одного в сезоні 1976 року, коли обидва були на піку своєї популярності і були сповнені рішучості перевершити один одного на трасі, чого б це їм не варто. Деніел Брюль виконує роль Лауди, а Кріс Хемсворт – роль Ханта у цій напруженій драмі, яка отримала дві номінації на премію "Оскар", у тому числі за найкращий монтаж у 2014 році.

12 років рабства

IMDB Рейтинг 8,1; Жанр: Біографія / Драма; Країна: США; Тривалість: 134 хв; Рік: 2013; Продюсер: Бред Пітт, Деде Гарднер, Джеремі Клейнер.

Потужний біографічний фільм Стіва МакКуїна "12 років рабства" розповідає справжню історію Соломона Нортапа, вільної чорношкірої людини, викраденої та проданої в рабство, яка намагається вижити протягом дванадцяти років, перш ніж знову здобути свободу. У головній ролі Нортапа знявся Чиветел Еджіофор, а також Майкл Фассбендер, Люпіта Ньонго, Бенедикт Камбербетч, Сара Полсон, Бред Пітт та інші, цей сильний фільм отримав три премії "Оскар", включаючи "Найкращу картину" у 2014 році.

Король говорить

IMDB рейтинг 8,0; Жанр: Драма / Історія Країна: Велика Британія Тривалість: 118 хвилин Рік випуску: 2010 Продюсер: Іен Каннінг.

Фільм "Король говорить" розповідає історію британського монарха Георга VI під час його правління перед Другою світовою війною, коли він звернувся до логопеда Лайонела Лога, щоб той допоміг йому подолати виснажливу заїкуватість і провести Британію через темну годину. Колін Ферт у ролі Георга VI отримав Оскар за найкращу чоловічу роль, а Хелена Бонем Картер грає королеву Єлизавету, яка допомагає своєму чоловікові повернути впевненість у собі, разом із Джеффрі Рашем, який грає Лога, який також був номінований на Оскар. Ця драма, що надихає, отримала чотири премії "Оскар", у тому числі за найкращу картину на 83-й церемонії вручення премії "Оскар".

Нагадаємо, раніше UAportal підготував добірку п'яти пригодницьких фільмів, випущених у період з 2003 по 2008 рік, які підкорили глядачів у всьому світі.

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