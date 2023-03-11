Найкращі комедійні фільми 2016-2019 років: готуйтеся сміятися

UAportal підготував для вас список п'яти кращих комедійних фільмів, випущених у період з 2016 до 2019 року.

Всі фільми мають рейтинг IMDB 6.5 або вище, тому ви можете бути впевнені, що ці фільми змусять вас сміятися вголос! Отже, почнемо.

Дедпул

IMDB рейтинг 8,0; Жанр - бойовик/пригоди/комедія; Країна: США; Тривалість – 1ч 48хв; Рік – 2016; Продюсер – Тім Міллер.

Фільм розповідає про колишнього спецназівця, який перетворюється на найманця після того, як зазнав несанкціонованого експерименту, в результаті якого він отримав здатність до прискореного зцілення. Збройний своїми новими здібностями та похмурим, збоченим почуттям гумору, Дедпул полює на людину, відповідальну за цей жахливий експеримент. Цей фільм був високо оцінений за свіжий погляд на жанр супергероя, антигероя-протагоніста та дуже кумедні діалоги. У перший тиждень прокату фільм встановив рекорд касових зборів і став одним із найкасовіших фільмів усіх часів.

Славетні хлопці

IMDB рейтинг 7,3; Жанр - бойовик/містерія/комедія; Країна: США; Тривалість – 1ч 56хв; Рік – 2016; Продюсер – Шейн Блек.

Фільм розповідає про двох несхожих приватних детективів у Лос-Анджелесі 1970-х років, які розслідують справу про зниклу дівчину, розкриваючи при цьому більшу змову, пов'язану, зокрема, з порноіндустрією та автомобільною промисловістю. У фільмі знялися Райан Гослінг та Рассел Кроу, які зіграли головні ролі з елементами комедії. Критики високо оцінили дотепні діалоги, цікавий сюжет та добре опрацьовані персонажі, що робить фільм однією з найкращих комедій цієї епохи.

Полювання на диких людей

IMDB рейтинг 8,2; Жанр - пригоди/комедія/драма; Країна - Нова Зеландія; Тривалість - 1ч 41хв; Рік - 2016; Продюсер - Тайка Вайтиті.

Фільм розповідає про нетрадиційні стосунки у прийомній сім'ї між хлопчиком-сиротою та його прийомним батьком, які вирушають в епічну пригоду, коли їм доводиться разом тікати від служби опіки до диких новозеландських чагарників. Ця щира історія дорослішання завоювала серця по всьому світу завдяки своїм привабливим моментам, а також глибоким темам, порушеним протягом усього фільму, таким як любов, дбайливе ставлення до природи та сімейні узи.

Леді Берд

IMDB рейтинг 7,5; Жанр-комедія/драма; Країна: США ; Тривалість-1год 34хв; Рік-2017; Продюсер-Грета Гервіг.

Фільм розповідає нам історію про підлітка Крістіна Макферсона, яка намагається знайти своє місце в житті, справляючись з сильним характером своєї матері в будинку в Сакраменто, Каліфорнія, в період 2002-2003 років. Критики особливо високо оцінили сильні ролі Соарс Ронан та Лорі Меткалф, а також приголомшливу режисуру Грети Гервіг, що призвело до численних нагород, у тому числі за найкращий фільм на Golden Globe Awards 2018.

Фаворитка

IMDB рейтинг 7 , 6 Жанр - драма / історія / комедія Країна - Великобританія Тривалість - 2 г 0 хв Рік - 2018 Продюсер - Йоргос Лантімос .

Дія фільму відбувається в Англії початку XVIII століття, де показано боротьбу за владу між Сарою Черчілль, герцогинею Мальборо у виконанні Рейчел Вайсц, Ебігейл Мешем у виконанні Емми Стоун та королевою Анною у виконанні Олівії Колман за вплив на рішення королеви. Фільм "Фаворитка" був 10 разів номінований на 91-у премію "Оскар" і отримав 3 нагороди, включаючи нагороду за кращу жіночу роль другого плану, яку отримала Рейчел Вайсц, що робить його однією з найуспішніших комедій, що вийшли цього десятиліття.

Підсумовуючи, можна сказати, що якщо ви шукаєте чудові комедії, що вийшли в 2016-2019 роках, то ці п'ять фільмів, перераховані вище, не повинні бути пропущені! Чи то екшен, наповнений дотепними жартами, чи щирі історії про досягнення повноліття, чи навіть боротьба за владу між героями, тут знайдеться щось для кожного! Тож не пропустіть!