Лучшие комедийные фильмы 2016-2019 годов: готовьтесь смеяться

UAportal подготовил список пяти лучших комедийных фильмов, выпущенных в период с 2016 по 2019 год. Все фильмы имеют рейтинг IMDB 6,5 или выше.

Дэдпул

IMDB рейтинг 8,0

Жанр: боевик/приключения/комедия

Страна: США; Продолжительность: 1ч 48мин; Год: 2016;

Продюсер: Тим Миллер.

Фильм рассказывает о бывшем спецназовце, который превращается в наемника после того, как подвергся несанкционированному эксперименту, в результате которого он получил способность к ускоренному исцелению. Вооруженный своими новыми способностями и мрачным, извращенным чувством юмора, Дэдпул охотится за человеком, ответственным за этот ужасный эксперимент.

Видео дня

Этот фильм был высоко оценен за свежий взгляд на жанр супергероя, антигероя-протагониста и весьма забавные диалоги. В первую неделю проката фильм установил рекорд кассовых сборов и стал одним из самых кассовых фильмов всех времен.

Славные парни

IMDB рейтинг 7,3

Жанр: боевик/мистерия/комедия

Страна: США; Продолжительность: 1ч 56мин; Год: 2016

Продюсер: Шейн Блэк.

Фильм рассказывает о двух несовпадающих частных детективах в Лос-Анджелесе 1970-х годов, которые расследуют дело о пропавшей девушке, раскрывая при этом более крупный заговор, связанный, в частности, с порноиндустрией и автомобильной промышленностью. В фильме снялись Райан Гослинг и Рассел Кроу, сыгравшие главные роли с элементами комедии. Критики высоко оценили остроумные диалоги, интересный сюжет и хорошо проработанные персонажи, что делает фильм одной из лучших комедий этой эпохи.

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Охота на диких людей

IMDB рейтинг 8,2

Жанр: приключения/комедия/драма

Страна: Новая Зеландия; Продолжительность: 1ч 41мин; Год: 2016

Продюсер: Тайка Вайтити.

Фильм рассказывает о нетрадиционных отношениях в приемной семье между мальчиком-сиротой и его приемным отцом, которые отправляются в эпическое приключение, когда им приходится вместе бежать от службы опеки в дикие новозеландские заросли. Эта душещипательная история взросления завоевала сердца по всему миру благодаря своим уморительным моментам, а также глубоким темам, затронутым на протяжении всего фильма, таким как любовь, бережное отношение к природе и семейные узы.

Леди Берд

IMDB рейтинг 7,5

Жанр: комедия/драма

Страна: США; Продолжительность: 1ч 34мин; Год: 2017

Продюсер: Грета Гервиг.

Фильм рассказывает нам историю о подростке Кристине Макферсон, которая пытается найти свое место в жизни, справляясь с сильным характером своей матери в доме в Сакраменто, Калифорния, в период 2002-2003 годов. Критики особенно высоко оценили сильные роли Соарс Ронан и Лори Меткалф, а также потрясающую режиссуру Греты Гервиг, что привело к многочисленным наградам, в том числе за лучший фильм на Golden Globe Awards 2018.

Фаворитка

IMDB рейтинг 7,6

Жанр: драма / история / комедия

Страна: Великобритания; Продолжительность: 2 ч 0 мин; Год: 2018

Продюсер: Йоргос Лантимос.

Действие фильма происходит в Англии начала XVIII века, где показана борьба за власть между Сарой Черчилль, герцогиней Мальборо в исполнении Рейчел Вайсц, Эбигейл Мэшем в исполнении Эммы Стоун и королевой Анной в исполнении Оливии Колман за влияние на решения королевы. Фильм "Фаворитка" был 10 раз номинирован на 91-ю премию "Оскар" и получил 3 награды, включая награду за лучшую женскую роль второго плана, которую получила Рэйчел Вайсц, что делает его одной из самых успешных комедий, вышедших в этом десятилетии.

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