Найкращі пригодницькі фільми 2010-15 років: сюжет захоплює

Пригодницькі фільми відправляють глядачів у захоплюючу подорож екзотичними місцями, показують сміливих героїв та лиходіїв, а також підкреслюють красу навколишнього світу. UAportal підготував добірку п'яти найкращих фільмів 2010-2015 років.

Неймовірне життя Уолтера Мітті

Рейтинг IMDB: 7.3

Жанр: Пригоди, Комедія, Драма

Країна: США; Тривалість: 1год 54хв; Рік: 2013

Продюсер: Семюел Голдвін

"Неймовірне життя Уолтера Мітті" – це фільм про людину, яка більшу частину свого життя проводить у мріях про неймовірні пригоди. Коли він розуміє, що його робота і особисте життя ні до чого не приводять, він вирушає в подорож, щоб знайти матеріал, який не вистачає для свого останнього завдання перед закриттям журналу.

По дорозі він потрапляє у захоплюючу пригоду, яка приводить його до Ісландії, Афганістану та Гімалаї. Бен Стіллер виконує роль Уолтера Мітті, і його гра чудово передає почуття здивування та туги персонажа.

В диких умовах

Рейтинг IMDB: 8.1

Жанр: Пригоди, Біографія, Драма

Країна: США; Тривалість: 2год 28хв; Рік: 2007

Продюсер: Шон Пенн

Фільм "У диких умовах" заснований на реальній історії Крістофера Мак Кендлеса, нещодавнього випускника коледжу, який вирішує відмовитися від звичного життя та досліджувати дику природу Аляски. По дорозі він зустрічає різних людей, деякі з яких допомагають йому, інші шкодять.

Тема самопізнання та пошуку сенсу робить фільм обов'язковим для перегляду для любителів пригод. Еміль Хірш виконує роль Крістофера, а чудові природні пейзажі фільму захоплюють дух.

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Хоббіт: Неочікувана подорож

Рейтинг IMDB: 7.8

Жанр: Пригоди, Фентезі

Країна: Нова Зеландія, США; Тривалість: 2год 49хв; Рік: 2012

Продюсер: Пітер Джексон

"Хоббіт: Несподівана подорож" – перша частина епічної трилогії Пітера Джексона, заснованої на класичному романі Дж.Р.Р. Толкієна.

У фільмі хобіт Більбо Беггінс у супроводі групи гномів та чарівника Гендальфа вирушає в дорогу, щоб повернути втрачене королівство гномів Еребор. По дорозі вони зустрічають тролів, гоблінів та дракона на ім'я Смауг. Мартін Фріман виконує роль Більбо із чарівністю та розчуленням, а приголомшливі візуальні ефекти та епічний масштаб фільму роблять його обов'язковим для перегляду для шанувальників жанру фентезі.

Той, хто вижив

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Пригоди, Драма, Вестерн

Країна: США; Тривалість: 2год 36хв; Рік: 2015

Продюсер: Алехандро Г. Іньярріту

Фільм "Той, хто вижив" – це виснажливий і напружений фільм про прикордонника Х'ю Гласса, якого залишають помирати його товариші після того, як його роздер ведмідь. Після цього він повинен орієнтуватися в дикій місцевості та помститися тим, хто його зрадив.

Леонардо Ді Капріо чудово виконав роль Х'ю Гласса, а приголомшлива кінематографія та реалістичне зображення виживання в дикій природі роблять фільм обов'язковим для перегляду для шанувальників пригодницького жанру.

127 годин

Рейтинг IMDB: 7.5

Жанр: Пригоди

Країна: США; Велика Британія; Тривалість: 1год 33хв; Рік: 2010

Продюсер: Крістіан Колсон, Денні Бойл, Джон Смітсон

"127 годин" – фільм, заснований на реальній історії про альпініста на ім'я Арон Ралстон. Дія фільму відбувається в штаті Юта і показує боротьбу Арона, коли він опиняється у пастці в каньйоні після того, як на його руку падає валун.

У фільмі показано боротьбу Арона, який намагається вижити протягом 127 годин із обмеженими запасами. Зрештою, йому доводиться ампутувати собі руку, щоб звільнитися від валуна. Фільм є захоплюючою пригодницьку історію про силу людського духу.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував добірку п'яти пригодницьких фільмів, випущених у період з 2003 по 2008 рік, які підкорили глядачів у всьому світі.

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