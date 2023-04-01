Найкращі трилери 2017-21 років: пориньте в заплутаний сюжет

Трилери забезпечують захоплюючі враження, які триматимуть глядача у напрузі. UAportal підготував п'ять обов'язкових для перегляду трилерів, випущених у період з 2017 по 2021 рік.

Ми

Рейтинг IMDB: 7/10

Жанр: жахи/трилер

Країна: США; Тривалість: 116 хв; Рік: 2019;

Продюсер: Джордан Піл

Фільм розповідає історію Аделаїди Вілсон, яка повертається до будинку свого дитинства разом із своєю родиною на літні канікули. Однак їхній відпочинок незабаром порушується появою чотирьох загадкових фігур, які виглядають так само, як вони. Борючись за виживання проти цих двійників, Аделаїда та її сім'я повинні розкрити похмурі таємниці свого минулого, щоб вибратися живими.

Геть

Рейтинг IMDB: 7/10

Жанр: жахи/трилер

Країна: США; Тривалість: 104 хв; Рік: 2017

Продюсер: Джордан Піл

Фільм розповідає про Кріса Вашингтона, який приїжджає до сімейного маєтку своєї подруги Роуз Армітаж, щоб провести вихідні. Проте все змінюється на гірше, коли він виявляє, що в будинку відбувається щось зловісне – набагато небезпечніше, ніж він міг собі уявити!

Тихе місце

Рейтинг IMDB: 8/10

Жанр: жахи/трилер

Країна: США; Тривалість: 90 хв; Рік: 2018

Продюсер: Джон Красінскі

Дія фільму відбувається в постапокаліптичній Америці, де монстри полюють людей, використовуючи тільки звуки. У фільмі "Тихе місце" Лі Еббот намагається захистити свою сім'ю і при цьому відчайдушно намагається не шуміти, щоб не привернути увагу цих істот, які ховаються в тиші навколо них.

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Пташиний короб

Рейтинг IMDB : 7 / 10

Жанр: Трилер / Драма

Країна: США та Канада; Тривалість: 124 хв; Рік: 2018

Продюсер; Сюзанна Бір

Режисер Сюзанна Бір розповідає нам про Мелорі Хейс, яка вирушає в небезпечну подорож разом із двома дітьми із зав'язаними очима вниз річкою в безпечне місце, подалі від невидимих сил, які викликають масові самогубства по всій території США.

Людина невидимка

IMDB рейтинг: 8 / 10

Жанр: жахи / трилер

Країна: США та Австралія; Тривалість: 124 хв; Рік: 2020

Продюсер: Лі Уеннелл

Елізабет Мосс у ролі Сесилії Касс, яка намагається втекти від свого жорстокого колишнього бойфренда Едріана Гріффіна. Однак ситуація змінюється на гірше, коли вона виявляє, що він знайшов спосіб стати невидимим і тепер переслідує її кожен крок.

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