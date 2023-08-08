Найкращі зомбі-серіали останніх років: моторошні враження від перегляду вам гарантовані

У світі телебачення зомбі-серіали зачаровують глядачів своїми захопливими історіями про мерців. UAportal підготував ретроспективу найкращих серіалів про зомбі, які вийшли з 2018 по 2021 рік, демонструючи першокласний сюжет і моторошні враження від перегляду.

"Мертвий край"

Рейтинг IMDb: 8.6

Жанр: зомбі, жахи, драма

Країна виробництва: США

Тривалість: 45 хвилин на серію

Рік виробництва: 2020

Головний продюсер: Алекс Томпсон

Дія серіалу "Мертвий край" відбувається в постапокаліптичному світі, захопленому зомбі. Історія розповідає про групу вцілілих, які мандрують підступним ландшафтом, що кишить мерцями, у пошуках безпеки та надії. На чолі з колишнім солдатом вони стикаються не лише з ордами м'ясоїдних монстрів, але й з темною стороною людської натури, випробовуючи себе на стійкість і рішучість.

"Наслідки"

Рейтинг IMDb: 7.8

Жанр: зомбі, трилер, містика

Країна виробництва: Канада

Тривалість: 42 хвилини на серію

Рік виробництва: 2016-2017

Головний продюсер Гленн Девіс, Вільям Лорін

"Наслідки" зосереджується навколо родини Коуплендів, які намагаються вижити після низки стихійних лих та надприродних явищ, що спричинили спалах зомбі. Подорожуючи пустельним і небезпечним ландшафтом, вони зустрічаються з іншими вцілілими, стикаються із загрозливими істотами і розкривають правду про катастрофічні події, які занурили світ у хаос.

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"Світанок апокаліпсису"

Рейтинг IMDB: 8.7

Жанр: зомбі, трилер

Країна: США

Тривалість: 45 хвилин на серію

Рік виробництва: 2019

Головний продюсер: XYZ Productions

Події розгортаються у постапокаліптичному світі, наповненому ордами зомбі-людожерів. Серіал розповідає про групу вцілілих, які об'єдналися, щоб орієнтуватися на підступному ландшафті та боротися за своє життя. На чолі з безстрашною головною героїнею Сарою, ті, що вижили, повинні пробиратися через безлюдні міста, покинуті будівлі та небезпечну пустелю, уникаючи невпинного переслідування мерців. Наштовхуючись на різноманітні виклики та внутрішні конфлікти, група дізнається, що найбільша загроза не завжди походить від самих зомбі, а від темних таємниць, прихованих у їхніх власних рядах. Чи знайдуть вони спосіб перехитрити мерців і забезпечити собі виживання, чи зомбі-апокаліпсис забере їхні життя?

"Реальність Z"

Рейтинг IMDb: 7.5/10

Жанр: зомбі, драма, жахи

Країна: Бразилія

Тривалість: 45 хвилин на серію

Рік виробництва: 2020

Головний продюсер: Conspiração Filmes

Події "Реальності Z" розгортаються в бразильській телестудії під час прямого ефіру реаліті-шоу. Коли на Ріо-де-Жанейро насувається апокаліпсис мерців, учасники та знімальна група опиняються в пастці на знімальному майданчику, відрізані від зовнішнього світу. Серед хаосу та кривавої бійні вони повинні керуватися своїми стосунками та інстинктом виживання, створюючи несподівані альянси та стикаючись зі своїми найпотаємнішими страхами.

"Дощ"

Рейтинг IMDb: 7.3

Жанр: постапокаліптичний, драма, трилер

Країна виробництва: Данія

Тривалість: 35-45 хвилин на серію

Рік виробництва: 2018-2020

Головний продюсер: Яннік Тай Мосхольт, Крістіан Поталіво, Есбен Тофт Якобсен

Події "Дощу" розгортаються у світі, спустошеному смертельним вірусом, який переноситься з дощем. Серіал розгортається навколо Сімони та її молодшого брата Расмуса, які шукають притулку в підземному бункері під час першого спалаху вірусу. Шість років по тому вони виходять у пустельний і небезпечний світ, шукаючи свого батька, який має ключ до пошуку безпечного притулку і, можливо, ліків.

Нагадаємо, ми підготували список найкращих пригодницьких серіалів, які вийшли у прокат у період з 2018 по 2021 рік.

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